Majo Aguilar habla sobre la pelea que tiene con su prima Ángela Aguilar: “Estoy tranquila”

Majo Aguilar debutó como jueza en el programa de TV Azteca ‘Music Battles’, y durante su presentación a prensa nuevamente habló sobre la polémica pelea que mantiene con su prima Ángela Aguilar, la cual continuamente le recuerdan principalmente dentro de las redes sociales.

El famoso ‘pleito’ entre las herederas de la dinastía Aguilar surgió hace varios años, debido a que ambas iniciaron su carrera casi al mismo tiempo y decidieron seguir el legado de sus padres dentro del género regional mexicano, lo que se podría prestar a una rivalidad entre ambas cantantes.

Sin embargo, no solo la hija de Pepe Aguilar ha negando que existan problemas entre ellas, pues ahora fue el turno de Majo, quien nuevamente enfrentó el escándalo para asegurar que por su parte tampoco hay algún tipo de enemistad, contrario a ello, está muy feliz y “en paz” con su relación, aunque en redes sociales y algunos medios de comunicación no ha faltado quien siga tratando de hacerla competir con su prima para crear polémica.

“Ya no he, al principio sí, mis seguidores no, en realidad era más de repente otra gente, pero qué malos, pero yo estoy bien en paz, la neta, estoy tranquila y entiendo que es su chamba hacer eso, entonces ustedes pregunten, pero yo ando contenta y bien emocionada con este proyecto”, explicó la cantautora mexicana.

Asimismo, recordó que, aunque en un principio se dedicaron a negar los supuestos problemas, nadie les creía, por lo que terminaron entrando al “juego” para divertirse con la situación que se creó.

“Lo tuvimos que hacer después, utilizar cómo broma, porque contestábamos siempre, no, no, no, hasta que vimos que seguían preguntando y dijimos: ‘Pues ya vamos a echar la carrilla, la broma'”, reveló ante la cámara del periodista Eden dorantes.

Y en cuanto al Premio Lo Nuestro en la categoría Artista Revelación Femenino que le habría arrebatado Ángela Aguilar, Majo respondió que no le molesta que su prima subiera al escenario para recibir el galardón, pues se alegra que haya quedado en familia y todo está bien entre ellas.

“Padrísimo, yo siempre digo que mientras quede en familia se merece todos los premios del mundo, todo muy bien”, destacó.

