“Siempre te recordaremos como el gran Jefe”: las tristes reacciones tras el fallecimiento de Tomás Boy

El fútbol mexicano se llena de tristeza con el fallecimiento de Tómas Boy. “El Jefe” fue un importante jugador azteca y un respetado entrenador dentro de la Liga MX. La leyenda de los Tigres de la UANL murió a sus 70 años de edad, luego de estar hospitalizado de emergencia en Acapulco por una tromboembolia pulmonar.

A raíz de su fallecimiento las redes sociales se volcaron a recordar al gran “Jefe” y no es para menos, Tomas Boy llegó a ser capitán de la selección mexicana durante el Mundial de 1986. Además, como jugador de Tigres de la UANL desempeñó grandes actuaciones y colocó su nombre en la historia del club. De hecho, durante muchos años tenía en su poder el registro de goleador histórico del club (104), hasta que André-Pierre Gignac asaltó la cima. 104- Tomás Boy is the second top scorer in the history of Tigres UANL🟡🟡🐯 with 104 goals. Boss. pic.twitter.com/hddbYZQfC0— OptaJorge (@OptaJorge) March 9, 2022

El conocimiento de Tomas Boy en la selección mexicana y a nivel clubes, le otorgó la oportunidad de convertirse en entrenador. El “Jefe” comenzó su carrera como estratega en el Western Soccer Alliance. A partir de este comienzo en Estados Unidos, Boy tendría una gran oportunidad en el fútbol mexicano con Tampico Madero. Sin embargo, esta no sería su única oportunidad desde el banquillo de la Liga MX, pues el estratega dirigió a equipos como Querétaro, Veracruz, Monarcas, Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y Mazatlán, este último lo dirigió hasta mayo de 2021. DEP Tomas Boy 😞 pic.twitter.com/Cwp48drbyZ— MARIO TAPIA (Canario Mayor)  ⚽ (@MT_CanarioMayor) March 9, 2022

El fútbol mexicano siente con tristeza el fallecimiento de Tomás Boy

El “Jefe” fue muy recordado a través de las redes sociales. Ex jugadores, periodistas y aficionados comenzaron a difundir fotografías del ídolo de Tigres, además de recordar curiosas anécdotas protagonizadas por Boy. Tomás Boy, a legendary figure in Mexican soccer as a player and coach, passed away today at the age of 70. Rest in peace 🖤#LigaMXeng pic.twitter.com/Y6WSAvvohH— El Tri Online (@eltrionline) March 9, 2022 Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Boy Espinoza por el sensible fallecimiento de nuestro ex Director Técnico.



Tomás, te recordaremos con cariño por toda tu historia en el futbol mexicano y por tu paso en el Guadalajara. pic.twitter.com/cO73IvgOj3— CHIVAS (@Chivas) March 9, 2022 LA #LigaBBVAMX lamenta el sensible fallecimiento de Tomás Boy.



Ex jugador, seleccionado nacional, director técnico y leyenda del fútbol en México.



Deseamos se sus familiares y amigos encuentren pronta resignación. pic.twitter.com/V0wQWnUfED— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 9, 2022 Lamentamos el sensible fallecimiento de Tomás Juan Boy Espinoza, destacado ex futbolista y director técnico.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares.

Q. E. P. D. pic.twitter.com/9g5EPPkScp— Club América (@ClubAmerica) March 9, 2022 𝑯𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆, 𝑳𝒆𝒚𝒆𝒏𝒅𝒂. pic.twitter.com/5yWGr80beE— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) March 9, 2022 Ídolo dentro y fuera de la cancha



Descanse en paz, Tomás Boy pic.twitter.com/fEu5aOiykZ— David Medrano Mora (@deividmedrano) March 9, 2022 ¡Hasta siempre, Jefe Boy! 🕊 pic.twitter.com/n2pR7JRajC— Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) March 9, 2022 Siempre te recordaremos como el gran Jefe que fuiste en el fútbol mexicano.



Descansa en paz, Tomás Boy. 🙏🏻 pic.twitter.com/CAMIlqRT3V— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 9, 2022 Mi más sentido pésame para la familia de Tomas Boy! Hoy perdimos un gran Jefe, leyenda del fútbol mexicano, por siempre en la historia de nuestro Club @TigresOficial Con todo mi respeto y admiración! QEPD🙏🏻 pic.twitter.com/EI6brpKtXV— Gignac Andre-pierre (@10APG) March 9, 2022 No lo creo! el gran Tomás Boy ha muerto. Líder nato, gran futbolista, simpático, fuerte personalidad, buen amigo, gran conocedor del fútbol… y no acabaría de enumerar cualidades

Me entristece muchísimo!

Con todo mi afecto un abrazo fuerte a su familia. Vuela alto Tomás y #QEPD pic.twitter.com/MIilAosAjm— José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 9, 2022

