Lorenzo Méndez se enfiesta con trago en mano mientras sus fans se preguntan si Chiquis Rivera tenía razón

Después que volvieran al ataque en Twitter a modo de indirecta, pero ojo que también se las han lanzado muy directas, Lorenzo Méndez ha aparecido enfiestado y con un trago en mano en la súper celebración de cumpleaños del amigo de ambos y también cantante Larry Hernández. Todos los fans de él y de Chiquis Rivera, su ex pareja pero aún esposa legalmente, se preguntan si la misma tenía razón en cuanto a los excesos del cantante.

Uno de los cantantes más virtuosos del Regional Mexicano, Lorenzo Méndez, ha decepcionado a algunos fans. Después de ofrecer una entrevista a Telemundo, en el la que decía que perdonaba a Chiquis Rivera y que se sentía feliz de verla enamorada, el cantante se ha dejado ver enfiestado y con un disfrutando de un trago en mano que, a ciencia cierta no se sabe si tenía alcohol, pero celebrando el cumpleaños del gran Larry Hernández, probablemente sí. No tiene nada de malo festejar con unas copas como hace mucha gente.

Pero, los fans de Aseguran que Chiquis Rivera tiene pánico de que Lorenzo Méndez le quite su nueva mansión se sintieron decepcionados, pues no es un secreto para nadie que el mismo ha tenido problemas con los excesos. La última vez que se vió al ex vocalista de La Banda El Limón se notaba sereno y tranquilo dejando claro que todo este tiempo para él ha sido un aprendizaje. Recordemos por otro lado que, Chiquis Rivera sacó el libro “Invencible” en el que menciona su separación de Lorenzo Méndez y los problemas de adicciones y violencia que enfrentaron por parte de él mientras estuvieron juntos.

Antes de sacar el libro a la venta, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estuvieron en debate por lo mismo. Incluso él mismo dijo que quería que Chiquis Rivera le firmara un documento en el que se comprometía a no hablar de él en la publicación. Al final, esto no sucedió. Recordemos también que Chiquis Rivera dijo que algún momento que: “Si él no hubiese dejado de ir a Alcohólicos Anónimos, la historia sería otra”.

Lorenzo Méndez dijo en otra entrevista anterior que sí había tenido problemas de este estilo como muchos. Incluso, en una entrevista que le hiciera precisamente Larry Hernández a Chiquis Rivera en un “Live” de Instagram él mismo le preguntó si la razón de la separación eran precisamente los excesos de Lorenzo Méndez a lo que Chiquis Rivera dijo en su momento que prefería tomarse un trago de tequila y fue lo que hizo.

