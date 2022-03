Luis Sandoval: El triunfo de ser el favorito con ‘Buena Vibra’ de la K-Love, pese a quien pronosticó que no lo lograría por ser abiertamente gay

Exclusiva

Vemos a Luis Sandoval todas las mañanas en ‘Despierta América’ con sus entrevistas y especiales desde Los Angeles, y también lo podemos escuchar en la K-Love 107.5FM, con su show ‘Buena Vibra’, que en poco tiempo se ha convertido en el #1, el más escuchado de California.

Muchos pensaban que tenía todo en contra, hubo quien le dijo que por ser un hombre abiertamente gay el público de la radio no lo iba a aceptar. En exclusiva Luis le responde, habla de su éxito, y a semanas del fallecimiento de su madre, revela la paz que siente de haber logrado que lo haya visto triunfar y se haya ido sintiéndose orgullosa de él: “Cumplió su misión”.

-Te dijeron que no ibas a poder, sin embargo en poco tiempo tu show de radio, ‘Buena Vibra’ se convirtió en el número uno en Los Angeles…

Luis Sandoval: Es una bendición el poder sentir el cariño, sentirte tan bienvenido, todos estamos sorprendidos. Soy una voz nueva en la radio, en una radio, seguramente, de la más importante en Los Ángeles… Me están dando la oportunidad de estar en sus vidas, porque eso es lo que es la radio: entrar en tu día a día, acompañarlos en el carro, el trabajo y la casa, es una bendición.

-Como bien dices, eres un una voz nueva en la radio, aunque el público angelino te conoce y muy bien, ¿qué es lo que tú quieres transmitirle, y qué lograste por la repercusión que estás teniendo?

Luis Sandoval: Lo principal es divertir, informar, pero sobre todo motivar a los radioescuchas y transmitirles pues buena vibra, buenas noticias, que la gente se ponga de buen humor, cambiarles el día, queremos crear una comunidad de personas, queremos hacer la diferencia en el mundo, queremos con este show unir a la población, a las personas que nos escuchen, porque los últimos años han sido muy difíciles. Hemos visto noticias malas por todas partes, estamos hartos del COVID y, obviamente, hemos visto infinidad de malas noticias, entonces nuestro enfoque es transmitir buenas noticias, transmitir esa esperanza que sabemos que está ahí, que sabemos que hay más cosas buenas pasando en el mundo que malas, simplemente que no nos damos cuenta.

– Hay un un mito, que tiene cierta realidad, que dice que solamente las noticias malas, con morbo o amarillistas venden más, ¿sientes que están rompiendo con esto?

Luis Sandoval: Sí, absolutamente las malas noticias te llaman la atención, por X o por Y motivo, entonces desde mi propia experiencia, y también la experiencia de mis compañeros en la radio, decidimos crear algo distinto. Antes de ‘Buena Vibra’, estuve teniendo ataques de pánico, de repente me daba miedo salir a la calle o a veces los ruidos me ponían muy alterado, precisamente porque estaba consumiendo demasiadas malas noticias, nuestro cerebro se acostumbra a ver todo eso, esos vídeos que se vuelven virales y que te dan coraje…

Quizás están pasando muy lejos de ti, no te afectan directamente en ese momento, pero en tu cerebro las está consumiendo, y está, de alguna manera, preparado porque piensa que es una amenaza que tienes ahí. Desde esa perspectiva dije: “Bueno, yo estoy en una dieta de buenas noticias, de buen contenido, yo ya dejé de seguir algunas cuenta de Instagram o lo que sea, programas de televisión, que no me dan lo que yo necesito”. Desde ahí comenzamos a crear este nuevo concepto, y nos damos cuenta, gracias a Dios, que no somos los únicos que están pensando así.

-¿En que modificó el show o tener esta sobredosis de optimismo en tu vida personal?

Luis Sandoval: Es una sinergia que se crea, porque tratando yo de poner esta buena vibra, de ponerlos de buen humor, a que compartan cosas buenas que están pasando en sus vidas, ellos me llenan a mí de energía, es como que nos ayudamos todos juntos. A lo mejor estamos en el hoyo, pero juntos nos echamos porras, compartiendo, siendo reales también porque no tapamos, y eso lo quiero dejar bien claro, nosotros no ejercemos la positividad tóxica, pero somos realistas y optimistas.

Hablamos de cosas que están sucediendo, hablamos también de dolor, de retos que hemos vivido, yo perdí a mi mamá hace unas semanas, y estaba llorando al aire y explicarlo no fue fácil, y tuve que tomarme una semana, porque hay que sacar, hay que procesar las emociones.

Al preparar un show que solamente te va a traer esta lente de positividad, más realística, pues nosotros también comenzamos a filtrar nuestras vidas, a decir como pana, como productor, todos empezamos a enfocarnos en esos detalles que hacen la diferencia en nuestras vidas para bien, en vez de fijarnos en lo que no está funcionando.

-Alguien te dijo que después de compartir abiertamente que eres una persona gay no ibas a poder conquistar el público, ¿qué sientes hoy cuando la respuesta es totalmente lo contrario a lo que te habían ‘sentenciado’?

Luis Sandoval: Me llena de alegría, de felicida, el sentirme tan aceptado, tan querido y más que sentirlo para mí, el hecho de pensar que ese niño que sufrió bullying, que no sabía qué es lo que iba a poder ser de grande, porque sabía que era gay y que el mundo no lo iba a aceptar, ese niño ahora tiene otras posibilidades… Estamos poniendo al aire, está haciendo una diferencia, para otras familias el hecho de sentir este apoyo o de que otras personas se vean reflejado en mí, que pueda haber replicado sus familias, qué mamás digas: “Oh, mi hijo también puede ser locutor, puede ser presentador de televisión, puede ser abogado”. Me llena de mucha, mucha felicidad porque sé que estamos haciendo una diferencia.

Tenemos un segmento que se llama ‘Cuéntame algo bueno’, en ese rato compartimos noticias buenas que están pasando en la vida de los radioescuchas… Una mamá, bien orgullosa, habló para compartir que su hija se había graduado de una maestría de arte en una Universidad de Suiza, que se había ido por una beca, y que su hija se la había llevado a Rusia porque estaba trabajando muy fuerte y que le estaba yendo muy bien, dijo: “Y con mucho orgullo les comparto que mi hija es una mujer transgénero”. El poder transmitir este tipo de noticias y compartirlo en un espacio donde nos sentimos seguros, donde todos ejercemos el respeto hacia los demás, no tiene precio.

-Desde el momento en que decidiste compartir que eres una persona gay con el mundo, con tu público a hoy, ¿qué ha cambiado?

Luis Sandoval: Además de ser yo, me siento con un peso menos, fuera de mi familia, nada ha cambiado, pero creo que me dio las herramientas para enfocarme más en mi misión, me siento totalmente yo, puedo mostrarme más en lo que quiero hacer. Mi misión, claro, es divertir, informar, motivar, hacer reír a las personas… Había un presentador que se llamaba Paco Stanley, y había una viejita que se llamaba Estelita, que era parte del público, y estaba todos los días. Paco la paraba y la ponía a bailar y viejita Estelita estaba feliz.

Cuando veía que Paco Stanley lograba transmitirle eso a Estelita, yo decía: “Cuando sea grande yo quiero hacer eso”, entonces mi misión era esa, entretener, pero de alguna manera positiva, que cuando me vea la tele, tengas una sonrisa. Ahora soy abiertamente gay y soy totalmente leal, tengo una capacidad más grande de conectar con la audiencia. Yo creo que lo que ha cambiado, es que me dio la oportunidad de conectar de una manera mucho más real, mucho más auténtica, que las personas cuando me ven puedan ver en mí eso, puedan ver a sus hermanos o a sus hijos, o a si mismos.

-Tu mamá alcanzó a ver tu gran momento, tú triunfo tanto en lo personal, como en lo profesional ¿Cómo sientes que lo pudiste compartir con ella aunque ya no esté en este plano?

Luis Sandoval: Es la bendición el poder ver que se sienta orgullosa de mí, que ella se de cuenta del ser humano que crió, del niño que llevaba en su vientre a ser el hombre que soy ahora, que está tratando de hacer la diferencia en las vidas de otras personas. Yo sé que el orgullo más grande de mi mamá no es que yo trabajé en la radio o en la tele pues nada, sino verme cumplir mis sueños. Se fue mi mamá, yo creo feliz, satisfecha, que ni ella ni nosotros jamás nos imaginamos que me iba a entregar en una boda, mi boda, con una persona del mismo sexo, y la verdad a ver esto, esta evolución también social, de apertura.

Mi mamá sufrió mucho con porque tenía un hermano gay, cómo lo trataban a él o por cómo sentía que la vida era injusta con él, entonces por eso mi mamá, siempre, siempre, se aseguró de cuidarme, de darme lo mejor y de aceptarme tal como yo soy. Poder ver que crió a una persona que no repitió la historia de su hermano, eso también fue muy satisfactorio para ella.

-¿Cómo te sientes tú como hijo de haber dejado que tu mamá se fuera de este mundo totalmente orgullosa de ti?

Luis Sandoval: Es una bendición, es una satisfacción del poder haber tenido una relación tan bonita con mi mamá, que ayuda a seguir día a día, no tengo remordimientos para nada, yo sé que le di todo a mi mamá, y mi mamá me dio todo, de alguna manera cumplió su misión, y estoy agradecido que Dios me la dio por tantos años, que haya estado conmigo, es que es una bendición haberla tenido tanto tiempo.

-¿Qué le dices a ese público que apostó a ti, que ganó contigo ya sea en la televisión, en la radio y que siempre está esperando ese momento en que los hagas reír, que los hagas pensar, que los hagas salirse de su mundo o ver el mundo de una manera diferente?

Luis Sandoval: Que muchas gracias, gracias, gracias, gracias por darnos, porque no soy solamente yo el que hace el show, mi compañera Hyacinth Gómez, tiene mucho que ver, Orlando Rodríguez también conocido como ‘Panda’, es nuestro productor, tiene mucho que ver, Roberto Isaac también, que es nuestro director de programación tiene mucho que ver, ‘Buena Vibra’ no es nada más Luis Sandoval, es un equipo, pero a mi nombre tengo que agradecer muchísimo el haberme dado la oportunidad, el favor de su atención es como gasolina que nos ayuda a seguir adelante, y a decir: “La gente sí quiere algo bueno, la gente sí quiere buenas noticias, los radioescuchas sí disfrutan ver este otro lado de la vida, más positivos, y a lo mejor soñador”.

