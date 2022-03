El problema de Chicharito es Gerardo Martino: Carlos Pavón aseguró que si el seleccionador de El Tri fuese mexicano, Javier Hernández estuviese en la selección 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Tri afrontará sus últimas tres jornadas del Octagonal de Concacaf. A pesar de que durante el camino la selección mexicana llegó a carecer de gol, Gerardo Martino insistió en darle la espalda al mejor atacante mexicano del momento. En caso de concretarse la clasificación al Mundial de Qatar 2022, Chicharito no será parte de este logro. Sin embargo, el ex futbolista Carlos Pavón asegura que de haber un estratega mexicano al mando de El Tri, esto no estaría sucediendo.

“Yo me pongo a pensar, si no estuviera el “Tata” y estuviera un técnico mexicano en la selección, ¿estaría Chicharito en El Tri? Por supuesto que si, por el rendimiento que ha mostrado Chicharito me parece que ha hecho puntos y méritos para que esté en la selección mexicana”, sentenció el ex jugador en medio del un programa de TUDN.

Javier Hernández ha marcado 52 goles con la selección mexicana, una cifra que lo coloca como el goleador histórico de El Tri. Pero este registro no le permite ser tomado en cuenta a pesar de que otras figuras como Jared Borgetti considera que está por encima de Raúl Jiménez.

Chicharito con goles en sus botines

Javier Hernández no es convocado para representar a El Tri desde septiembre de 2019. Durante su ausencia con la selección mexicana, Chicharito no ha dejado de marcar goles. El la última temporada del la MLS, el ex Chivas de Guadalajara convirtió 17 dianas en 21 partidos. En el actual torneo estadounidense, el azteca ya registra 2 goles más. A pesar de su rendimiento, Hernández sigue y, muy probablemente seguirá, siendo ignorado.

