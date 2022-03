Esta es tu carta del tarot para la semana del 28 de febrero al 3 de abril 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. La Fuerza

El poder está marcado esta semana para ti. Tendrás la energía para construir todo lo que te propongas. Toma el gran empuje que tendrás estos días en tu interior y construye fuerte, no habrá barrera que no puedas quitar de tu camino. El control y lo meticuloso eres con tus planes te dará el poder de convencer a quien tu quieras de hacer alianzas contigo. Podrás ser la fuerza salvadora de las personas a tu alrededor, puedes ser el héroe que se presente de repente, pero no permitas que el ego te gane, se humilde con los logros que obtengas esta semana. Recuerda que la fuerza mal gastada se puede convertir en un cansancio del cual te recuperes muy lentamente, así que canaliza muy bien el impulso que te otorga la energía de estos días. No descuides tus reacciones, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar y todo conectará como por arte de magia. Cuida de no tropezar, puedes tener algún problema en articulaciones.

2. Nueve de Copas

2. Deja de soñar por un momento y empieza a propiciar situaciones para llegar a tus metas. El éxito lo tienes tan cerca y no lo quieres ver por estar inmerso en los sueños, no pierdas de vista el objetivo, enfócate y camina. El mundo esta en tus manos, sal de tu nube y esta semana camina al éxito. Es momento de hacer citas, de escribir el mensaje o el mail, si no arriesgas no ganas. Quítate de la cabeza que te van a decir que no antes de intentarlo. Los bloqueos que sientas estos días son solo tuyos, no le eches la culpa a nadie más de no avanzar. Esta semana es muy buena para pedir perdón o volver a ser el de antes, la de antes con tu pareja, esta semana traerá a ti la capacidad de pedir perdón y empezar de nuevo. Ser flexible en la vida te ayudará a quitar el dolor de rodillas.

3. El Sol

3. Por donde camines estos días dejarás una gran sensación de éxito, serás una luz poderosa para los que te rodean, no desaproveches la luminosidad que esta en ti esta semana y ocúpala para tener días perfectos con los tuyos. La vida te esta regalando momentos de gran calidez, así que festeja con tus amigos y familia, no hay necesidad que se celebre nada en especial, es un festejo por el simple hecho de estar vivos y tener la capacidad de disfrutar cada momento. Por fin sientes que dejaste atrás las tristezas y la incertidumbre. Sentirás que tienes una segunda oportunidad y no querrás volver a cometer los errores del pasado. Cuida de no volver a caer en esa pesadumbre por la que ya cruzaste.

