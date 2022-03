Sin ropa interior, Beyoncé mostró sus voluptuosidades con vestido transparente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Beyoncé dejó poco a la imaginación: senos y colita quedaron a la vista con su sexy vestido transparente después de haber sido nominada por primera vez a los Premios Oscar y haber dado una majestuosa actuación. Sin miedo a nada, se enfundó en un vestido traslúcido y brillante para dejar boquiabiertos a todos sus seguidores al dejar claro que no tenía ropa interior puesta, pues sus voluptuosidades se veían cas en su totalidad.

Un vestido transparente de arriba abajo que dejaba a la vista casi toda su espectacular y curvilínea figura fue lo que usó Beyoncé para dejar claro por qué sigue siendo una de las divas más respetadas y admiradas de la industria musical. Por su puesto, un vestido así ameritaba que la cantante se despojase de su ropa interior y así lo hizo. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Beyoncé abrió la ceremonia del pasado domingo con un espectacular segmento grabado por exigencia de la misma artista a la cadena ABC. “Queen B” cómo también es conocida por sus fanáticos, dada la complejidad del show que ideó para representar el tema “Be Alive”, canción principal de la película “King Richards”. Misma que cuenta la historia de sacrificio del padre de Venus y Serena Williams para llevar a sus hijas a un sitial de honor en la historia del tenis mundial.

Beyoncé decidió pre grabar su actuación para no dejar ningún detalle al azar y que esta saliera irrevocablemente perfecta. Fue presentada por las hermanas Venus y Serena Williams quienes desde el escenario de los premios más importantes de la industria cinematográfica introdujeron de manera brillante su participación en el evento.

Después de esta impecable puesta en escena durante la ceremonia de los Premios Oscar, Beyoncé y su marido, el rapero Jay-Z, ofrecieron su propia fiesta de gala en el Chateau Marmont. Allí la cantante lució un despampanante vestido traslúcido y brillante que dejó a la vista sus senos y su famosa colita. Las incrustaciones de brillo tapaban zonas estratégicas y, junto a las joyas de impacto, la hicieron lucir muy sexy.

El estilismo de la diva del R&B estuvo a cargo de Celia Kritharioti y su vestido será recordado como uno de los más atrevidos con los que ha aparecido Beyoncé en la historia de su carrera artística. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Es ampliamente conocido el vínculo amistoso que une a las hermanas Williams con Beyoncé y su familia y la gran oportunidad que tuvieron de participar juntas en este proyecto cinematográfico. Mismo que le valió a Will Smith su primer Oscar en la categoría de Mejor Actor esa misma noche, en la que también fue famoso por el incidente con el comediante Chris Rock. VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa— Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

