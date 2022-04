Secuelas de los tornados en el sur: al menos 3 muertes y estado de emergencia en Georgia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Al menos tres muertes se atribuyen al último brote de clima extremo con tormentas y tornados que dejaron un rastro de destrucción en todo el sur de Estados Unidos.

Los tornados continuaron azotando partes de la región sur del país durante el miércoles, luego de que se reportaron más de dos docenas de tornados durante el lunes y el martes.

Se declaró un estado de emergencia en Georgia y se les dijo a los residentes en áreas ya muy afectadas por los tornados que se prepararan para más tormentas.

DEADLY TORNADOES STRIKE THE SOUTH: Dozens of tornadoes, hail and strong winds caused extensive damage in multiple states, killing at least two people. https://t.co/dG1uHvI66l pic.twitter.com/0TcshwqgYC — CBS Mornings (@CBSMornings) April 6, 2022

Tres muertos por tormentas

Gene Latin, un oficial penitenciario de 65 años, conducía por una carretera estadounidense en Webster Parish la madrugada del martes cuando su automóvil chocó contra un árbol que había sido derribado por una tormenta, según la Policía Estatal de Louisiana. Fue declarado muerto en el lugar.

Esa fue la tercera muerte relacionada con este brote de clima extremo: WM Soloman, de 71 años, murió cuando un árbol cayó sobre su casa en Whitehouse, Texas, y el cuerpo de una mujer fue encontrado entre los escombros de una casa móvil después de un tornado en el condado de Bryan, en Georgia.

Esas muertes también ocurrieron el martes.

Tornado de broca en el centro de Georgia

Un tornado alto y angosto conocido como tornado de broca aterrizó cerca de Cordele en Georgia, el miércoles por la tarde. El tornado atravesó un campo cerca de un camino de tierra y fue filmado de cerca por cazadores de tormentas.

Un videógrafo que se dedica a filmar eventos de clima extremo logró captarlo en video desde la carretera.

Georgia declara estado de emergencia

El gobernador Brian Kemp emitió una declaración de emergencia para todo el estado de Georgia el miércoles. We appreciate all of our first responders – like our DNR Game Wardens – who are helping those in need down in Bryan County and the other areas impacted by yesterday’s storm. https://t.co/1YYs3qAQpk— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) April 6, 2022

La declaración se produjo después de que se reportaron daños en varias partes del estado y una persona murió, y porque nuevas tormentas continúan azotando algunas áreas hoy, incluido un tornado cerca del lago Blackshear en las afueras de Cordele. Tornado near Lake Blackshear GA right now. 🙏 pic.twitter.com/htF4ZpxUTc— Atticus Finch (@Atticus59914029) April 6, 2022

Según la declaración de emergencia, los escombros, los árboles caídos y los fuertes vientos están causando daños a la propiedad y dejando lesionados entre los residentes de Georgia.

