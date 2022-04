De “Crepúsculo” a “Spencer”: un viaje por la interesante trayectoria Kristen Stewart

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kristen Stewart se ha convertido en una de las actrices más comentadas del año, esto gracias a su interpretación de ‘Lady Di’ en la cinta “Spencer”, misma que le valió para llevarse una nominación a los Premios Oscar.

Si bien este icónico papel la llevó a mostrar una nueva faceta como actriz, la joven cuenta con una amplia trayectoria compuesta por decenas de cintas que datan del principio de la década de los 2000.

Stewart, nacida un día como hoy en Los Ángeles, ganó notoriedad por primera vez a los doce años por su papel como la hija del personaje de Jodie Foster en el thriller “La habitación del pánico” (2002).

Su papel no solo le regaló una nominación a los Premios Young Artist, también le dio la oportunidad de formar parte de otros proyectos, tales como: Speak (2004), Catch That Kid (2004), Zathura: A Space Adventure (2005) e Into the Wild (2007).

No obstante, Kristen Stewart obtuvo reconocimiento mundial gracias a su papel como ‘Bella Swan’ en “The Twilight Saga”, misma que protagonizó junto a Robert Pattinson y que se encuentra entre el top de las franquicias cinematográficas más taquilleras.

Todo parece indicar que estar bajo el ojo del huracán y los reflectores no era de su agrado, pues durante los años siguientes optó por participar en producciones independientes. Asumió papeles en los dramas Camp X-Ray y Siempre Alice (ambos de 2014) y el romance de ciencia ficción Equals (2015). View this post on Instagram A post shared by Kristen Stewart (@kristenstewartx)

Esta racha no duró mucho, regresó a la cintas comerciales con papeles protagónicos en la película de acción Charlie’s Angels (2019) y la película de comedia romántica Happiest Season (2020).

Actualmente, Kristen Stewart disfruta del éxito obtenido con su actuación en la película “Spencer”, donde dio vida a la icónica Princesa Diana de Gales. Con este, recibió elogios de la crítica y le otorgó nominaciones al Globo de Oro a la mejor actriz en una película dramática y al Premio de la Crítica Cinematográfica a la mejor actriz. View this post on Instagram A post shared by Kristen Stewart (@kristenstewartx)

