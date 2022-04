La impactante transformación de Eduardo Capetillo a través de los años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eduardo Capetillo es uno de los galanes más queridos y codiciados de la televisión mexicana, pues a lo largo de su amplia trayectoria ha logrado conquistar el corazón del público gracias a su talento y carisma. En honor a su cumpleaños número 50, te compartimos un recuento de su trayectoria, así como su transformación a través de los años.

El famoso que hoy festeja su cumpleaños número 50 comenzó su carrera artística en 1985, cuando se integró al grupo Timbiriche, ocupando el puesto de Benny Ibarra. Durante su estadía tuvo algunos solos, como lo fueron los temas: “No seas tan cruel”, “Todo cambia”, y “Con todos menos conmigo”.

No obstante, solo 4 años más tarde decidió despedirse de la famosa agrupación y comenzar su carrera como solista, siendo sustituido por Claudio Bermúdez. A la par, Eduardo Capetillo grabó su primera telenovela con Mariana Garza, misma que llevó por título “Alcanzar una estrella”.

Tras su éxito en dicho melodrama, el famoso protagonizó la telenovela “Marimar”, compartiendo el papel protagónico con Thalía. Gracias a este proyecto, ambos fueron catapultados a más 150 países. Eduardo Capetillo y Thalía en Marimar (1994). pic.twitter.com/Jspo9XOGnZ— Miss News (@MissNews5) April 12, 2022

Sin embargo, Eduardo Capetillo decidió expandir sus horizontes e incursionar en el teatro musical, logrando participar en puestas en escena como la versión en español de “Grease” y “Vaselina”. View this post on Instagram A post shared by @eduardocapetillofans

En 2002, Capetillo volvió a México para protagonizar la telenovela ¡Vivan los niños! junto a Andrea Legarreta, mientras que al año siguiente, interpretó una de las canciones de la telenovela Bajo la misma piel.

​Para el año 2008, participó en Fuego en la sangre como ‘Pedro Reyes’, primo de los hermanos Reyes (Eduardo Yáñez, Jorge Salinas y Pablo Montero). En ese mismo año también participó junto a su esposa, Bibi Gaytán, en la telenovela “En nombre del amor”.

Actualmente, Eduardo Capetillo se desempeña como coaching emocional y realiza conferencias de superación personal. Cabe recalcar que a través de su cuenta de Instagram, el famoso comparte una probadita de su vida diaria, donde ha demostrado que mantiene una condición física impactante. View this post on Instagram A post shared by Biby Gaytán (@bibygaytan)

