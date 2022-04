Celebramos con Francisca Lachapel que ya tiene su vestido de novia: “Me puse este vestido y lo supe, fue como cuando conocí a Francesco”

Exclusiva

Francisca Lachapel nos confirma en exclusiva que ya tiene su vestido de novia. La conductora de Despierta América conversó con La Opinión y El Diario de Nueva York sobre los preparativos de la boda y por eso nos enteramos que para este gran día ella está recibiendo toda la ayuda de Amazon.

Francisca nos contó que en efecto está planeando su boda religiosa con Francesco Zampogna, la cual se llevará a acabo de su natal República Dominicana. Sobre el vestido nos dijo: “Estoy loca que lo veas, pero hay que esperar al gran día. Pero es el vestido soñado, tuve la experiencia que te cuentan, de que te lo pones y sientes: “Éste es el vestido”… Me lo puse y simplemente lo supe. Fue como cuando conocí a Francesco, sabes, de: “Ese hombre es mío”. Así fue con el vestido”.

Al enterarnos de que Amazon le está siendo de gran ayuda para la orden de regalos, quisimos saber si el vestido también lo había encontrado en Amazon Prime: “Siempre vamos a Amazon en los momentos claves, tú sabes que uno trabaja mucho y tengo ahora a Gennaro -su hijo-. Entonces pensaba más en organizar el servicio de la boda. Entonces decidí aliarme con Amazon porque me facilita la vida y me ahorra el tiempo. Sé que hay muchas novias como yo que no saben cómo hacer las listas de regalos… entonces me puse analizar las opciones de Amazon y vi que tengo un asesor que me guía a saber cómo hacerlo. Además hay listas ya hechas y esa es una facilidad que te lo pone más fácil, sobre todo por mi familia”.

Francisca nos compartió que muchos de los regalos que ha buscado son para el hogar. Porque ella y su esposo son muy familiares, les gusta disfrutar de su tiempo en casa, y lo hacen, entre otras cosas platicando de cómo les fue en la semana. Conversan comiendo quesos, embutidos y tomando un vino. Algunos de estos regalos ya llegaron, aseguró. Muchos nos lo ha abierto aún, porque quiere esperar a estar cerca de la boda. “Además me gusta abrir regalos y estoy esperando llegar a ese día para abrirlos”.

En entrevista con Francisca nos enteramos que un día antes de la boda tendrá una celebración y para ese día sí hay una temática y color específico. “En mi boda, eso sí, voy a tratar de que estén mezcladas ambas culturas, la italiana y la mía”. Para Francisca es importante que tanto su familia como su esposo se sientan cómodos con la comida y la música.

Sus compañeros, amigos y familia de Despierta América dice que también están listos para esta fiesta. Y no podíamos dejar de preguntar por quién la peinará para este día tan especial.Creíamos que Jomari Goyso podría llegar a ser el encargado. Entre risas nos dijo que parece que él quiere hacerlo, pero ella espera realizar varias pruebas antes. Aunque acotó que Jomari para ese día tendrá otras funciones especiales. Recordemos que el español y Francisca son muy amigos y tienen una entrañable amistad de años.

Para encontrar la misma ayuda que Francisca Lachapel para su boda, puedes ingresar aquí: amazon.com/boda . Podrías encontrar los mismos beneficios que la conductora de Despierta América. Y es que gracias a organizar los regalos con ellos, la futura esposa de Francesco ha tenido acceso a que los pedidos de los regalos que sean a partir de $25 dispondrán del envío gratis, con Amazon Prime. También pueden obtener este beneficio en dos días de productos ilimitados con Amazon Prime, sin gasto mínimo.

Y como no todos los invitados compran de la lista, los regalitos que los invitados no compren o queden pendientes, los podrán obtener después con un 20% de descuento, según nos compartió Francisca Lachapel y confirmó Amazon. Además, podemos al mismo tiempo apoyar a nuestras pequeñas empresas latinas disponibles en Amazon agregándolos al registro.

