Jugadores de Boston Red Sox que no se hayan vacunado contra el COVID no podrán jugar en Canadá contra los Blue Jays

Los Boston Red Sox inician una serie de 4 partidos a partir de este martes 19 de abril en contra de los Toronto Blue Jays en el Roger Centre de Toronto, Canadá. Varios jugadores del roster de Boston no podrán acompañar al equipo debido a que no están vacunados contra el COVID, y no cumplen con la medida obligatoria en suelo canadiense.

El manager boricua de Boston, Alex Cora, informó que el equipo tiene la información sobre cuáles jugadores no estarán disponibles durante los 4 partidos de la serie de la división este de la Americana.

El pitcher abridor Tanner Houck dijo que no está vacunado contra el COVID y será una de las bajas del equipo a partir de este martes. Houck era uno de los lanzadores que estaba programado para lanzar en el segundo juego de la serie el miércoles.

Cora respondió a la prensa sobre la situación de Houck y algunos jugadores que no han recibido la dosis. “Lo sabíamos de antemano, por lo que haremos un plan correspondiente”.

El gobierno de Canadá requiere que cualquier persona que desee ingresar a su país cuente con la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 o una dosis de Johnson & Johnson, al menos 14 días antes de su llegada.

Los jugadores que no participen por no estar vacunados contra COVID-19 no reciben sueldo y no acumulan tiempo de servicio en las Grandes Ligas mientras estén en la lista restringida.

Oakland colocó en esa lista al receptor Austin Allen y a los zurdos A.J. Puk y Kirby Snead para la serie de los Atléticos en Toronto el fin de semana.

Las Medias Rojas de Boston terminan este lunes en el Día de Los Patriotas la serie de cuatro encuentros ante los Minnesota Twins en el Fenway Park. Boston tiene récord de 5 victorias y cuatro derrotas en el inicio de la temporada.

El equipo de Boston querrá salir bien entre la serie divisional ante Toronto, uno de los rivales directos para la clasificación a postemporada junto a los Yankees de Nueva York. Por su parte, Toronto descansa este lunes, y enfrentará a Boston con récord de 6 victorias y 4 derrotas, además de un Vladimir Guerrero Jr. encendido con cinco cuadrangulares.

