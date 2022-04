Alexa Dellanos levanta su top negro después de hacer ejercicio, revelando que no lleva sostén

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alexa Dellanos siempre se preocupa por lucir bien, y ahora acudió al gimnasio para probar (al mismo tiempo que realizaba sus rutinas) un método en el que, con pesas colocadas en su cuerpo, puede tonificar al máximo su abdomen. Al finalizar sus ejercicios -en videos que compartió en sus historias de Instagram– ella levantó su top negro mostrando los resultados, pero también dejó ver que no llevaba ropa interior.

La bella influencer de moda y estilo de vida ahora se encuentra en San Bartolomé (un lugar al que viaja cada año), y desde ahí se dejó ver usando sexys microbikinis. En la playa presumió su retaguardia y hasta le tomó una foto a su mascota, complementando todo con el mensaje “el cielo en la tierra”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

La línea de leggings deportivos de Alexa, llamada FlexBody, ha sido todo un éxito en ventas. Ella misma modela las prendas que están disponibles en varios colores. Recientemente posó en varias partes de su casa usando un conjunto de top y leggings de color gris, y las imágenes que publicó en Instagram encantaron a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

