Julio Urías y los Dodgers solo aceptan 2 hits ante los modestos Diamondbacks, pero pierden la serie por pobre fildeo

La diferencia de talento entre los rosters de Los Angeles Dodgers y los Arizona Diamondbacks es brutal: uno está llamado a pelear por la Serie Mundial y el otro es un equipo en construcción que había llegado a la serie en Phoenix con uno de los peores récords de la Liga Nacional. Pero el potente equipo angelino jugó basura en el desierto.

Un error defensivo de los Dodgers abrió la puerta a dos carreras en la octava entrada en un partido de mucho pitcheo ganado por los Diamondbacks 3-1 la tarde del miércoles para llevarse dos de los tres juegos de la serie. Una noche antes, Arizona también ganó (5-3) al aprovechar mala defensa y cinco batazos para doble play de Los Ángeles.

El mexicano Julio Urías inició el miércoles y lo hizo bien: 6 innings, 1 hit, 1 carrera limpia, 4 ponches y 2 bases por bolas. El único daño que permitió el zurdo fue un jonrón de Nick Ahmed en la quinta entrada.

Nick Ahmed vs. lefties >>> pic.twitter.com/waIa0D2NKr — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 27, 2022

Los Dodgers, mantenidos en completo control por el abridor Zac Gallen (2 hits en 6 innings), empataron hasta la octava entrada cuando Mookie Betts dio hit, avanzó en wild pitch y anotó en sencillo de Trea Turner. Lo lógico era pensar que L.A. se llevaría el partido y la serie.

Sin embargo, en el cierre de ese episodio, Daulton Varsho recibió pasaporte del relevista Daniel Hudson y en un toque de sacrificio de Sergio Alcántara, el tercera base Max Muncy hizo un tiro un poco impreciso a la primera base, donde Gavin Lux no pudo atrapar la pelota (el inicialista Freddie Freeman estaba jugando adentro por el toque de bola). Don't mind if we do. 😅



We're back in front! pic.twitter.com/Is2X9b4adw— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 27, 2022

La bola se fue al fondo del campo y Varsho hizo el recorrido completo al home para la dar la ventaja a su equipo. Más adelante Alcántara anotó el 3-1 en una rola de out.

Los Dodgers (12-6) solo batearon cinco hits, mientras que los Diamondbacks (8-11) apenas tuvieron dos imparables. Urías, que venía de derrotar a San Diego, se queda con marca de 1-1 (2.50 de carreras limpias).

En el partido del martes, los Dodgers se fueron arriba 3-0 en el primer inning y luego ya no pudieron anotar. De tal forma que el equipo de Dave Roberts vuelve a casa tras haber sido dejado en una sola carrera durante 17 innings por el pitcheo de Arizona.