Esto dijo Violeta Isfel sobre las críticas que recibió tras su reunión con Eleazar Gómez

En medio de la polémica que generó su reencuentro con el actor Eleazar Gómez, Violeta Isfel salió a hacer frente a las críticas y desestimar los señalamientos en su contra. De paso, la actriz y conductora salió en defensa de su ex compañero.

Fue durante una entrevista en el programa “Sale el Sol”, que la actriz que dio vida a ‘Antonella’ en el melodrama “Atrévete a Soñar” compartió detalles sobre el reciente encuentro que vivió junto al cantante.

“Me dio mucho gusto verlo, le pregunté cómo estaba, evidentemente, hay preguntas que no te atreves a hacer, pero lo ves en su carita y él me dijo: ‘Bien, estoy bien’“, contó sobre la bienvenida que le dio al actor tras su regreso a Televisa.

Asimismo, Violeta Isfel precisó que Eleazar Gómez merece una segunda oportunidad, puesto que “si tenía algo que pagar, pues creo que ya lo pagó y ahora pues está echándole todas las ganas del mundo”.

“Creo que todos en la vida merecemos oportunidades o segundas oportunidades, sabemos que lo que sucedió no está bien, pero no sé, espero que el algún momento la vida le compense todo el esfuerzo que está haciendo, actualmente”, añadió.

No obstante, la presentadora de “Me Caigo de Risa” aclaró que entre ella y el actor no existe una amistad, pues solo fueron compañeros: “No te puedo decir que soy su súper amiga, porque sería mentirte, no soy su súper amiga, para nada. Nos conocemos desde hace muchos años”, finalizó. View this post on Instagram A post shared by Romega TV (@romega_digitaltv)

Recordemos que hace unos días, Violeta Isfel se vio en el ojo del huracán luego de documentar a través de sus redes sociales el encuentro que vivió con Eleazar Gómez en los foros de Televisa, esto luego de ser invitado en el programa “Más Noche”.

“No se nos olvide que es un macho abusador”, “Qué mal que compartas con alguien que no reconoció ser violento”, “Qué onda con esto Violeta” y “Recuerda que tu compañero de elenco es un abusador”, son algunas de las respuestas que obtuvo bajo su publicación.

