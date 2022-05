VIDEO: Ángela Aguilar revela el día que Pepe Aguilar la hizo llorar ¡con tan sólo cuatro años de edad!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ha pasado más de una década desde que la llamada “La Princesa de la música mexicana”, Ángela Aguilar pisó por primera vez un estudio de grabación. De acuerdo a la hija menor de Pepe Aguilar, aún tiene presente todo lo ocurrido frente a la consola que usó el patriarca de la dinastía para grabar su primera canción en la Ciudad de México.

Ángela Aguilar confesó que la primera vez que ingresó a un estudio de grabación no entendía bien lo que ocurría, por lo que después de experimentar la dureza con la que Pepe, su padre, produce a los artistas, no tuvo otra cosa que hacer más que ponerse a llorar.

Fue durante una entrevista para “Cheleando con las estrellas” que la joven de 18 años de edad contó que el intérprete de “Por mujeres como tú” la puso frente al micrófono para que cantara I Will Always Love You de la cantante Whitney Houston.

Y es que de acuerdo a la cantante de “Ahí donde me ven”, no se trataba de cualquier trámite o pasatiempo, ya que esta melodía requiere de una cualidad vocal elevada, al punto de que no cualquiera puede ejecutarla sin ver quebrada su voz: “Mi papá sabe de lo que era capaz, pero a los cuatro años tú no sabes de lo que eres capaz”.

Con esta frase, la cantante famosa por “Mexicana enamorada” aseguró que el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar la hizo repetir en varias tomas la melodía, lo cual la frustro.

El no poder alcanzar los tonos de esta pieza ocasionó que tanto ella como su padre decidieran que sería una buena idea hacerla tomar clases de ópera para comenzar a mejorar su voz.

Posterior a esto, recibió clases particulares y después instrucción privada por parte de la cantante Ángeles Ochoa. Durante estos años, la más pequeña de los Aguilar dedicó su tiempo a perfeccionar su forma de interpretar y sacar a relucir su propio estilo.

Pasaron cuatro años de trabajar su propio talento para que la ahora estrella pudiera regresar al estudio. El resultado fue notorio de inmediato, pues después de recibir la guía adecuada, se convirtió en una de las voces más destacables de su generación en la música mexicana.

