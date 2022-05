Alicia Machado busca novio y quiere que el próximo no sea del mundo artístico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alicia Machado está pasando por un gran momento laboral tras ganar “La Casa de los Famosos” en Telemundo. La ex Miss Universo es toda una reina y el público la ama y la quiere ver contenta. Los que vieron el reality show de Telemundo fueron testigos como se enamoró de Roberto Romano en la casa, pero lamentablemente su relación no duró mucho después de que terminara el programa.

Como todos vieron en el reality show que ganó, Alicia no es una mujer que se rinde fácilmente y sigue en busca del amor. Para ello ha recurrido a la app de citas Chispa y en entrevista nos cuenta como es que logra balancear su vida con la búsqueda de una nueva pareja.

“Ser madre y buscar una pareja públicamente es bastante complicado porque como artistas no podemos conocer muchas personas de otro ambiente y tenemos limitaciones”, dijo la también protagonista de la telenovela “Infierno en el Paraíso”. “No me gusta salir con mis colegas y gente del mundo artístico porque son carreras muy absorbentes y me gusta que mi hombre venga de un ambiente diferente, así tenemos algo que nos hace independientes.”

¿Tú que opinas de que las madres solteras se unan a una aplicación de citas?

“Me parece muy bien y muchas lo dudan bastante. Yo tengo una hija de 13 años y quiero la oportunidad de rehacer mi vida romántica. Me encantan las aplicaciones de citas, en especial Chispa, porque puedo encontrarme con compañeros que comparten mis valores y cultura.

Cómo latina no es fácil encontrar pareja con hijos porque ellos son toda tu vida. En estos últimos 13 años mi hija me ha visto en solo dos relaciones y siempre conservando cierta distancia. Sin embargo, tampoco me quiero quedar sola porque se que ella algún día tendrá su propia familia.”

Alicia Machado en busca del amor. / Foto: Cortesía

¿Si estás saliendo con un hombre en qué momento decides presentarlo en tu casa?

“Debe pasar muchos filtros. No pierdo la ilusión de amar y casarme, pero todavía no me atrevo. No he tenido la experiencia, no he llegado hasta allá. Puede ser que le introduje a mi hija un “par de amigos” pero he sido muy cuidadosa. Mi hija tiene prioridad sobre mi vida como mujer. Ahora mi hija está más grande entonces me siento más cómoda conociendo a alguien nuevo.”

¿Con el trabajo, tu hija, cómo logras el balance y le das espacio a una pareja en tu vida?

“Ahora porque mi hija es más grande y tengo a mi mamá en casa puedo salir más o hacer algunos viajecitos. Me encanta porque las aplicaciones como Chispa me ayuda a conocer personas con más facilidad, ya que tengo una vida muy ocupada.”

¿Qué tips tienes para las madres solteras que están buscando pareja?

“Tip 1 – Tus hijos son tus hijos. No empieces a descargar los problemas de tus hijos con un hombre, menos en una primera cita. En Chispa el hombre ya sabe que eres una madre soltera, si lo tienes en tu perfil, entonces él sabe dónde va. Sé tú misma, y deja que lo demás venga después.

Tip 2 – Ponte linda y en plan de conquistar. Eres madre y eres una mujer digna de una relación, no hay excusa para no verte guapa cuando salgas a una cita.”

