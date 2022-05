Conoce por dentro la casa donde Mark Zuckerberg creó Facebook y que hoy está a la venta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado mes de febrero se cumplieron 18 años de la creación de la red social Facebook, la cual fue ideada por Mark Zuckerberg, por Dustin Moskovitz y por Sean Parker al interior de una emblemática casa de Silicon Valley, en California.

La residencia, que llama la atención por su fachada azul y por su puerta amarilla, volvió a ser noticia hace unas horas tras revelarse que fue puesta a la venta por $5,298,000 de dólares.

La propiedad, que aún pertenece a Judy Fusco y fue construida en 1998, cuenta con una extensión de 2,969 pies cuadrados, con seis recámaras, con cuatro baños completos y con un medio baño.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de oficina, de sala de entretenimiento, de cuarto de lavado, de garaje para dos vehículos, de balcones, entre otras habitaciones.

La cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una isla central para preparar los alimentos y todavía le queda espacio para una mesa de antecomedor.

Así lucen algunas de las habitaciones de la famosa propiedad (REDFIN)

La recámara principal no es precisamente muy espaciosa, pero cuenta con el sitio más que suficiente para una cama grande y para una pequeña sala de estar. Al igual goza de clóset, así como de un baño con tocador, con wc y con bañera con ducha integrada.

Al exterior, en su lote de 12,400 pies cuadrados, la vivienda cuenta con terraza, con extensas áreas verdes y con un kiosco ideal para organizar unas exquisitas barbacoas.

La casa también llama la atención por ubicarse al final de un callejón sin salida, lo que le daba a estos geeks de la tecnología el escenario idóneo para mantenerse alejados del ruido de las grandes avenidas.

Así luce al exterior la casa donde nació la red social Facebook (Zillow)

De acuerdo al New York Post, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el inmueble fue alquilado por Mark en $5,500 dólares mensuales sin siquiera conocerlo por dentro, pues tenía demasiada urgencia en encontrar un sitio donde poder continuar con el proyecto que había comenzado en el famoso hogar de Palo Alto, del que fueron echados después de que ataran en la chimenea una tirolesa que conducía a la piscina.

“Leí el cheque y le pregunté qué hacía. Me contó sobre una empresa llamada Facebook y cómo planeaba conectar el mundo. Dije: ‘No me importa si vas a conectar el mundo, si este cheque no pasa, no te mudarás'”, recuerda Fusco, quien, gracias al monje que bendijo su casa, sabía que su inquilino de 19 años se convertiría años más tarde en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo.

“El monje vaticinó que alguien que iba a ser muy rico y famoso vendría a vivir aquí”, recordó Fusco en entrevista con The Post, quien ahora se arrepiente de haber rechazado las invitaciones que le hicieron Mark y sus amigos para invertir en Facebook en su etapa de desarrollo, pero en aquel entonces tenía la responsabilidad de pagar la escuela de su hija, por lo que no podía darse el lujo de gastar sus ahorros en un proyecto que no sabía si le iba a devolver cada dólar invertido, pero vaya que se equivocó.

Para ver más imágenes del lugar que vio nacer a Facebook, hoy Meta, da clic aquí.

