Giovani dos Santos sin trabajo dentro del fútbol, ¿a qué se dedica el ex jugador del FC Barcelona?

El calvario de Giovani dos Santos continúa y no hay rastro de un futuro dentro del fútbol. El ex jugador del FC Barcelona ha tenido un pésimo desempeño en los últimos años de su carrera que hacen que su retiro sea por la puerta de atrás. La ex estrella mexicana va a cumplir un año libre, sin recibir un solo dólar en su contrato y está situación no parece cambiar.

🎂 Hoy Giovani Dos Santos cumple 33 años



🥇 Fue medallista olímpico de oro con Mexico sub-23 en Londres 2012



🥳 ¡Muchas felicidades @OficialGio! pic.twitter.com/pzIzSbmNzU — Post United (@postunited) May 11, 2022

“Gio” ha intentado mantenerse activo. El futbolista de 33 años de edad ha entrenado en los espacios de las Águilas del América, Inter de Miami e incluso se le ha visto trotando por los parques de México. El azteca no pierde la esperanza de una nueva oportunidad, pero el tiempo sigue avanzando.

Se hablaba del fútbol de Brasil, España, México e incluso Estados Unidos, pero no ha habido nada concreto y en medio de la espera, ya se va a cumplir un año entero desde que el atacante mexicano tenía un contrato entre sus manos. Esperemos que vuelva a jugar pronto 🔟⚽ https://t.co/EShj6hyBry



Giovani dos Santos cerca de regresar a la MLS 🇺🇸: Aparece en práctica del Inter Miami https://t.co/EShj6hyBry pic.twitter.com/oDeNVYrY2n— Bolavip México (@BolavipMex) April 9, 2022

¿A qué se dedica Giovani dos Santos?

Luego de casi un año sin percibir algún tipo de salario, gana una mayor importancia los negocios extra deportivos de los futbolistas. Según informaciones de portal Heraldo Deportes, Giovani dos Santos le hace frente a esta situación financiera desde dos vertientes: la primera tiene que ver con una red de restaurantes que el jugador tendría en España y la segunda se sostiene en la compra y venta de autos de lujo comercializados en Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Giovani Dos Santos (@oficialgio)

