¿Dónde está el dinero de Dmitry Bivol? El ruso reveló que no le han pagado por su pelea contra el Canelo Álvarez 

La victoria de Dmitry Bivol sobre Canelo Álvarez fue el primer premio que recibió el boxeador ruso: respeto, gloria y admiración fue parte del botín que se llevó Bivol el 7 de mayo en Las Vegas. Sin embargo, el púgil europeo no se olvida de la otra parte del negocio: el dinero.

El premio por la victoria y la retención del título hicieron del triunfo de Bivol una pelea millonaria. Los reportes indican que el botín se acerca a los $5 millones de dólares. Pero el ruso no ha recibido ni un centavo de esta cifra e incluso podría quedarse sin ella.

En una entrevista concedida por el boxeador a la agencia rusa Tass, el peleador reveló el estatus de su premio. Las delaraciones fueron recopiladas por Mediotiempo explican que Dmitry Bivol no ha recibido el pago y todo se debe a las sanciones a económicas y a las políticas dirigidas hacia su nación.

No está de más recordar que los deportistas rusos se han visto afectados por los castigos impuestos hacia su país por los conflictos bélicos con Ucrania. De hecho, Bivol no pudo pelear bajo los colores de su bandera en la contienda contra Canelo y mucho menos podía sonar el himno de su país.

