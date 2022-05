Exsuegra afirma que Inés Gómez Mont ya volvió a México y está escondida en una casa en Chiapas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tita Bravo, quien fuera suegra de la presentadora Inés Gómez Mont, dio a conocer en entrevista con la revista TVNotas que su exnuera ya volvió a México, pese a que continúa siendo buscada por las autoridades por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a su testimonio, Inés está viviendo en una casa de seguridad en el estado mexicano de Chiapas, de donde Víctor Álvarez Puga es originario, mientras que sus seis hijos no estarían con ellos, sino que habrían sido trasladados a otro domicilio ahí mismo en Chiapas o en el estado de Puebla.

“Según me enteré, estuvieron unos días en la CDMX y después se movieron a Chiapas. También sé que los niños ya no están con ella, me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de ella, lo cual no es justo porque para eso está su padre, mi hijo es quien debe tenerlos. Igual les rentaron una casa, no sé si allá en Chiapas o en Puebla, sigo investigando”, narró Doña Tita.

En su relato detalló que su testimonio está basado en información que le han dado varias amistades, quienes le aseguraron que Inés y Víctor Manuel están haciendo su vida en Chiapas como si nada hubiera pasado, pues allá están rodeados de mucha gente que los estima y protege.

“Tengo amistades en varias partes del país y me han dicho que está escondida con el marido en una casa de seguridad en Chiapas, ya que el tipo es de allá, entonces tienen facilidad para poderse esconder. Allá tiene varios negocios y familiares, así que viven como si nada, eso es lo que me sorprende”, continuó Doña Tita, quien dice tener todas las pruebas para que la Interpol los detenga.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre la supuesta residencia en la que vivirían Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

Antes de su presunta mudanza a Chiapas, la parejita habría estado escondida en República Dominicana, en Bahamas, en Ciudad de México y hasta en Florida, donde poseen lujosas y millonarias mansiones, incluida una que perteneció a la cantante Cher.

