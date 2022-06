“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su belleza con lencería de hilos y transparencias color rosa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de mostrarse con un ligero conjunto de lencería violeta que expuso todas sus curvas, Yanet García volvió a causar furor dentro de las redes sociales, en donde posó con prendas traslúcidas que dejaron muy poco a la imaginación de sus admiradores.

La presentadora originaria de Monterrey, Nuevo León sigue demostrando por qué es una de las celebridades favoritas dentro de las comunidades virtuales, y es que además de promover disciplina y un estilo de vida saludable por lo que incluso obtuvo una certificación como health coach, también sabe consentir la pupila de millones de fanáticos con ayuda de diminutos atuendos.

Así fue como compartió con cerca de 15 millones de fanáticos que la admiran a través de su cuenta oficial de Instagram, una instantánea en la que derrochó belleza y sensualidad al mismo tiempo.

Con los brazos posados sobre su cabeza y las piernas ligeramente cruzadas, fue como la también llamada “Chica del Clima”, logró elevar la temperatura mientras utiliza un set de prendas íntimas color rosa, cuyas transparencias y delgadas tiras rodearon sus curvas perfectas para mostrarse más sexy que nunca.

En esta ocasión, la acalorada sesión fotográfica fue dada a conocer como parte de una colaboración con la marca de lencería y productos de belleza femenina de la que ahora forma parte como embajadora y que por supuesto la hizo lucir espectacular.

Otra postal en la que también apareció con este mismo conjunto fue publicada días antes, cuando únicamente mostró la parte superior del cuerpo, pero que también provocó una lluvia de mensajes halagadores y miles de corazones rojos en señal de aprobación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sin duda alguna, Yanet García sabe lucir su silueta con prácticamente todo tipo de ropa, desde las más diminutas como lencería o trajes de baño de “hilo dental”, hasta los vestuarios que utiliza durante su faceta como actriz, tal como lo compartió en una serie de instantáneas con las que recordó cuando participó en la obra de teatro “El Tenorio Cómico”, en donde dio vida al personaje de Doña Inés, para el que tuvo que aparecer con un ajustado vestido blanco que enmarcó a la perfección sus pronunciadas curvas, o un micro short que dejó a la vista sus estilizadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

