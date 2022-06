Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, impacta con vestido de limones en Ibiza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Georgina Rodríguez está volviendo poco a poco a la normalidad tras perder a uno de los mellizos que esperaba con su pareja, el futbolista del Real Madrid FC, Cristiano Ronaldo. Además de centrarse en sus hijos y preparar una espectacular fiesta de cumpleaños para Eva y Mateo el pasado fin de semana, la española modelo volvió al trabajo y viajó a la isla de Ibiza para compromisos sociales donde impactó con un vestido con estampado limones de la firma Dolce&Gabbana.

Tal y como se puede apreciar en las fotografías que publicó en Instagram, Georgina Rodríguez actuó como flamante madrina con llamativo vestido limones gigantes en la inauguración de una nueva galería comercial: un complejo denominado “Ibiza Gallery” compuesto por tiendas de ropa, restaurantes, bares e incluso salas de reuniones. . La esposa de Cristiano Ronaldo recibió una recepción real y, por supuesto, devolvió la invitación con su tradicional muestra de elegancia y amabilidad. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

En una de las fotografías, la protagonista del reality show de Netflix “Soy Georgina” está sentada en un trono y está flanqueada por dos bengalas que resaltan su figura como una moderna coronación. En retrospectiva, y posiblemente para lucir su vestido veraniego con estampado de limones y un peinado favorecedor que parecía sacado de los años 20, Georgina posó como una profesional en la terraza, aprovechando las idílicas vistas al mar al atardecer. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodriguez (@miss.georgina7)

Los casi millones de “me gusta” recibidos por las imágenes compartidas por la celebridad dan testimonio una vez más de su condición de fenómeno mediático que ya no puede atribuirse exclusivamente a su relación con Cristiano Ronaldo, dado el sinfín de proyectos exitosos que Georgina ha conocido desde entonces. el comienzo de su historia de amor en el año 2016 ha comenzado. Hay que recordar que la modelo ya es un rostro fijo en la alfombra roja de Cannes y que incluso presentó una edición del Festival de San Remo, donde asombró al público con su talento en la danza moderna.

Sigue leyendo:

Georgina Rodríguez presume “sus boobies” con escotazo en el Festival de Cannes y lejos de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez envía un conmovedor mensaje a las madres tras la muerte de su bebé

Georgina Rodríguez rompe el silencio tras la muerte de uno de sus mellizos con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez se emociona con el homenaje de Cristiano a la memoria de su hijo fallecido