Video: ‘The Rock’ conmueve y lleva a las lágrimas a su mamá tras obsequiarle una nueva casa

El actor Dwayne Johnson, también conocido como ‘The Rock’, está sacudiendo las redes sociales tras dar a conocer una serie de videos que muestran la reacción que tuvo Ata, su madre, al conocer su nueva casa.

Por medio de tres materiales, el exluchador profesional nos permitió ser testigos del emotivo tour que la nacida en Samoa dio por su nueva residencia, la cual cuenta con diversos elementos personalizados y muy especiales para ella.

En el primero de los videos se ve a la mujer de la tercera edad recorriendo la sala de estar y la sala principal de la que, asegura, será su última casa.

“He tenido la suerte de comprarle algunas casas a lo largo de los años, pero esta es especial, ya que me ha dicho una y otra vez en los últimos años: ‘Después de toda una vida viajando, quiero que esta casa sea la última. Ese es mi sueño'”, escribió Dwayne Johnson en la descripción de su publicación sobre el sentir de la mujer de su vida.

En un video posterior, que es el más emotivo de todos, ‘The Rock’ muestra a su progenitora recorriendo el family room, el cual no solo llama la atención por su sofá modular, por sus sillones individuales, por su mesa de centro de cristal, por su televisión, por su bar o por su chimenea, sino que también lo hace por contar con diversos elementos de Samoa, la tierra que la vio nacer.

La habitación fue decorada con varios de sus ukeleles y con diversas fotografías familiares, un elemento que conmovió a Ata hasta las lágrimas, pues a muchos de sus seres queridos no los ve desde que era una niña.

“Llevé a mi mamá a su nueva sala familiar, donde colocamos sus ukeleles antiguos en la pared y pude desenterrar fotos de nuestros antepasados ​​que no había visto desde que era una niña en Samoa. Ella extraña a su mamá y papá. Yo también los extraño”, escribió ‘The Rock’ en la descripción de su video.

Días más tarde, el protagonista de ‘Jumanji’ compartió un tercer video, en el que presumió una de las habitaciones favoritas de su madre, la conocida como habitación Smackdown, la cual es una auténtica sala de trofeos y del ego, pues ama ver todos los días los premios y los logros que su hijo ha cosechado sobre un ring o en la pantalla.

“Esta es su sala favorita para traer invitados y es mi menos favorita porque lo último que quiero hacer es pararme en un DJ Shrine, mientras la gente mira alrededor y mi mamá los lleva a través de todo las cosas que he hecho. No gracias”, se sinceró el nacido en california hace 50 años. View this post on Instagram A post shared by therock (@therock)

