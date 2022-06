De la Liga MX a España: el retorno del mexicano Diego Reyes a Europa es una posibilidad 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX sigue siendo uno de los torneos predilectos para los equipos Europeos. Los clubes del Viejo Continente voltean a México para hacerse con buenos refuerzos de cara a la temporada que está por iniciar. En cada mercado de traspasos, son varios los futbolistas que se animan a dar el salto a Europa y todo parece indicar que Diego Reyes será uno de ellos.

Aunque no sería su primera vez en el fútbol europeo, si sería una nueva oportunidad para Diego Reyes en el Viejo Continente. Según informaciones de Mediotiempo, el medallista olímpico con El Tri ha mantenido pláticas informales con un club de España. El reporte no señala de cuál club se trata, pero lo que si es cierto es que Tigres de la UANL no podrá hacer nada en caso de que el azteca quiera probarse nuevamente en otro continente.

A cinco meses del Mundial de Qatar 2022, este puede ser un paso arriesgado para Reyes. El defensor de 29 años de edad tendría que ganarse un puesto nuevamente y esto podría afectar su rendimiento. Sin embargo, la experiencia es un factor que pesa y el mexicano es un futbolista probado en Europa tras su paso por equipos como el Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahce y Leganés. View this post on Instagram A post shared by Diego Reyes (@diegoreyes)

Una pieza destacada con Tigres de la UANL

Miguel Herrera tendría que arreglárselas para suplir al mexicano. Desde que Diego Reyes llegó al conjunto felino en 2019, el defensor ha participado en 66 partidos con el club en los que ha tenido la oportunidad de marcar 4 goles y repartir 1 asistencia. No está de más mencionar que el contrato del azteca se vence en los próximos nueve días y no hay indicios de renovación. View this post on Instagram A post shared by Diego Reyes (@diegoreyes)

