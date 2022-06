¿Brad Pitt le dice adiós a Hollywood? El actor anuncia que el retiro podría estar muy cerca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de mucho tiempo fuera de los reflectores, el actor estadounidense Brad Pitt concedió una entrevista a la revista GQ para la portada del mes de julio que protagoniza. Dentro de la charla hubo varias confesiones, incluyendo cómo vivió su separación de Angelina Jolie, así como el futuro de su carrera como actor. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Desde la casa en la que vivió el confinamiento, el protagonista de cintas como “Troya” y “Sr. y Sra Smith” reveló que cada vez se siente más cerca del fin de su etapa como actor.

“De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?“, dijo Pitt en una revelación que desató la preocupación y tristeza de sus fanáticos de ‘hueso colorado’.

Aunque esta idea ronda su cabeza y parece estar cada vez más cerca de llevarse a cabo, todo parece indicar que no está dispuesto a olvidarse de Hollywood. Recordemos que actualmente explora su faceta como productor gracias a Plan B Entertainment, la compañía que fundó en 2011 con Jennifer Aniston cuando todavía eran pareja.

Además de soltar esta bomba, el histrión se sinceró sobre su paso por alcohólicos anónimos: “Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro”, dijo. “Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz”.

Incluso, Pitt no se guardó nada tras ser cuestionado por la presentadora acerca de su estado emocional. “Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra. Creo que durante algunos años sufrí una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría”, finalizó.

