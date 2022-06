Video: Ana Patricia Gámez presume en ‘room tour’ la hermosa recámara de Giulietta, su hija

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mexicana Ana Patricia Gámez, de 34 años y quien es copresentadora de ‘Enamorándonos USA’, recurrió a su cuenta de Facebook para compartir con sus seguidores algunos detalles del nuevo rostro de la recámara de su hija, la pequeña Giulietta.

Por medio de su material, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 nos dejó ver diversos aspectos de la espectacular decoración de la habitación.

Aunque en este rinconcito de su hogar dominan los tonos neutros, el contraste se lo da la ropa de cama, la cual, aunque es blanca, cuenta con varias flores de distintos colores que le dan mucha vida a ese espacio.

“La sobrecama es colorida porque el resto del cuarto tiene tonos neutrales, pero bonita”, confesó la también reportera al inicio de su video.

Además de por su cama, el dormitorio también llama la atención por su minitocador estilo camerino, por su cómoda, por su atrapasueños, por sus artículos decorativos, por su baúl, por sus repisas, por sus dos clósets y por su cama de lectura.

“Esta es mi área favorita. Esta camita más pequeña, que es como una camita para leer, para relajarse. Yo le puse esos cojines y las lucecitas que son, ahora sí que, más de decoración, para que se vea más acogedor. Las luces no están conectadas, son de baterías”, aclaró Ana Patricia Gámez sobre la cama secundaria, cuya decoración es completada por dos pequeños atrapasueños.

¿Cómo es la casa de a Ana Patricia Gámez en la Florida?

Ana Patricia Gámez vive desde hace algunos años en una muy linda casa de Florida en compañía de su esposo, Luis Carlos Martínez, y de sus dos hijos, Giulietta y Gael Leonardo

Cocina

La cocina está equipada con una alacena de color café y con una isla central donde Ana Patricia gusta preparar algunos platillos en compañía de sus hijos.

Comedor

El comedor está conformado por una mesa de madera con espacio para ocho sillas blancas y por un gran candelabro que cuelga del techo.



Sala de estar

A un costado de la entrada principal se localiza la sala de estar. Está compuesta por dos sofás blancos con capacidad para siete personas, por una mesa de centro de vidrio y blanca con patas de y por una chimenea que se convierte en la mejor aliada de su familia en la temporada de frío. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

Sala principal

A un costado de la sala de estar se encuentra la sala principal, la cual está conformada por un sofá modular de color negro con espacio para 10 personas. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

Jardín

El jardín de la casa es bastante grande, al contar con amplias áreas verdes, así como con una piscina para hacer frente a las altas temperaturas que se registran en el verano. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

