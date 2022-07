Alejandra Guzmán hará concierto junto a Erik Rubín ¿cantarán ‘Hey güera’?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Alejandra Guzmán se presentará sola por primera vez en dos años en el escenario de la Arena Ciudad de México, donde será acompañada por tres invitados: Fey, Erik Rubín y Aleks Syntek. “No vamos a cantar ‘Hey güera‘ Erik y yo, esa la voy a cantar después. Lo que más me gusta es que hay una amistad y un respeto, y hay cosas que yo valoro mucho, como esa confianza y esa bonita actitud, porque siempre fue algo bonito, como del corazón”, dijo sobre la canción que le dedicó a Paulina Rubio, respecto a su triangulo amoroso con el ex Timbiriche y la chica dorada.

Guzmán quiere prepararse tanto para este concierto que está tomando por primera vez clases de canto: “Estoy bien, quiero quererme, cuidarme, regresar al baile y hasta estoy tomando clases de canto… Nunca supe cantar, llevaba 33-34 años haciendo lo que yo quería, pero como que al otro día ya no te sale igual la nota”.

En la presentación sobre este concierto, la cantante aprovechó para hablar de su familia y especificó que está esperando a que su papá Enrique Guzmán dé negativo al Covid-19 para visitarlo. “Nada más que de negativo porque sí la ha pasado muy mal. Rosalba ya se le pegó a mi papá y tuvieron unos momentos muy locos; a Rosalba le pusieron un marcapasos, ya están bien, ya se están haciendo compañía, no se pueden separar ni un minuto”.

“Mi mamá ya tiene 92 años y quiere seguir en los escenarios, y le digo: ‘No mamá, ya vámonos a España’. A veces cuesta trabajo porque ya es más difícil, pero ella siempre con una sonrisa”, dijo sobre doña Silvia Pinal.

Adicionalmente, Guzmán habló de su intervención quirúrgica en la cadera: “Me operaron el 26, me sacaron un buen pedazo de mí. De atrás tengo como las pijamas de antes, pero sin zipper; estoy que es la última, la última y nada. Ésta sí estuvo larga, desde la cadera hasta la espalda, y espero, como siempre, que ya no vuelva”. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán concluyó su presentación de este concierto con un mensaje a todas las mujeres con problemas en sus vidas: “No soy tan fuerte, soy muy frágil pero saco la fuerza del corazón, y cuando realmente quiero algo lo logro… Al final, todas las mujeres que nos están viendo (espero) que salgan adelante. Es un buen momento, las injusticias a veces ya son antiguas y hay que abrir la boca, hay que decir las cosas, pero las cosas reales, las cosas de verdad”.

También te pueden interesar:

–Alejandra Guzmán presume su personalidad camaleónica con radical cambio de look: “Eternamente bella”

–VIDEO: Cuestionan a Enrique Guzmán sobre la denuncia de Frida Sofía y el cantante ignora la pregunta

–Frida Sofía denuncia que las autoridades en México no han actuado en contra de Enrique Guzmán