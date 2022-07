Zhou Guanyu fuera de peligro luego de patinar de cabeza en escalofriante accidente en la Fórmula 1: “El halo me salvó la vida”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En otros tiempos pudo haber sido un escalofriante y sangriento accidente, toda una tragedia, pero por suerte gracias a la actual arquitectura de los vehículos en la Fórmula 1, el piloto chino Zhou Guanyu no perdió la vida en el Gran Premio que se celebro este domingo en Gran Bretaña.

Que miedo ha dado el accidente.



Menos mal que la seguridad en la F1 es altísima pic.twitter.com/DKmLV3F1Vh — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) July 3, 2022

El accidente ocurrió en la arrancada. Tanto Guanyu, de la escudería Alfa Romeo, así como Alexander Albon de Williams, salieron intactos de un hecho en el que también estuvieron involucrados Pierre Gasly (AlphaTauri) y George Russell (Mercedes).

El estrecho espacio en la salida y la velocidad de los monoplazas generó una gran colisión en la que Guanyu llevó la peor parte: su vehículo giró de cabeza, envuelto en chispas durante varios metros hasta el final salir a gran velocidad de la pista y estrellarse contra la barrera de neumáticos y la malla de contención.

Fueron momentos de angustia. La carrera se paralizó durante varios minutos mientras que tanto el piloto chino de 23 años y Alexander Albon fueron llevados en helicóptero a un centro médico cercano. Update: Two drivers involved in the incident at the start of the race were checked in the medical centre. There were no major injuries. The driver of Car 24 (Zhou) is under observation in the medical centre.— FIA (@fia) July 3, 2022

Finalmente todo quedo en un susto, afortunadamente. A través de su cuenta en Twitter, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), informó que Zhou se encontraba “en buena salud” y ya había abandonado el centro médico luego de hacerles varios chequeos de rigor. Update: The driver of Car 24 (Zhou) has been declared fit and released from the Medical Centre.— FIA (@fia) July 3, 2022

Y el piloto también uso su perfil en Instagram para subir una fotografía explicando que se encontraba bien y agradecer a la fanaticada que estuvo pendiente de él tras el incidente: “Gracias a todos por sus mensajes”. View this post on Instagram A post shared by 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@zhouguanyu24)

La arquitectura del vehículo de Fórmula 1 le salvó la vida a Zhou Guanyu

“El halo me ha salvado hoy”, manifestó en su publicación el piloto chino Zhou Guanyu, que a pesar de ser un texto puede ser interpretado que lo manifestó con un sentimiento de satisfacción, ya que literalmente pudo haber muerto este 3 de julio.

El halo en un vehículo de Fórmula 1 es una protección a la cabina del piloto, un tipo de sistema de seguridad que busca librarlo de golpes de objetos contundentes externos. Consiste de tres barras flexibles de titanio puestas delante y sobre la cabeza del conductor, con un peso no exacto de 10 kilogramos.

Fue introducido en 2018 en la F1 y luego en diferentes categorías de monoplazas. En un comunicado un poco más extenso divulgado por Alfa Romeo, Guanyu amplía un poco cómo el halo es tan necesario:

“El halo me ha salvado hoy, y eso demuestra que cada paso que damos para mejorar nuestros coches tienen resultados reales y valiosos”

También dio crédito a la rápida reacción de los comisarios y equipo médico presentes en la pista.

