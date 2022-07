Los Dodgers suman siete victorias en fila tras barrer la serie contra Chicago Cubs a pesar de la floja actuación del mexicano Julio Urías

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los LA Dodgers pasan por un momento dulce en la MLB. Este domingo sumaron su séptima victoria en fila tras barrer la serie de local ante los Chicago Cubs.

Desde la lomita el mexicano Julio Urias tuvo una floja actuación permitiendo cinco anotaciones en solo dos innings antes de ser retirado de un choque que tuvo en total 17 carreras. Finalmente las acciones terminaron Cubs 9-11 Dodgers.

Las inspiración del equipo de Los Ángeles fue el primera base Freddie Freeman, que en sus cinco turnos al bate impulsó dos carreras, anotó otras dos para en total batear cuatro hits. No se quedaron atrás Will Smith y Trea Turner que se fueron con dos impulsadas y una anotada cada uno.

Pero los de Chicago también estuvieron muy presentes en el festival de batazos con P.J. Higgins que metió un gran slam, además de los jonrones de David Bote y del puertorriqueño Nelson Velázquez. Todo esto antes de la hora de juego. This game is WILD!



The @Dodgers were down 5-0 before they came to bat and now lead 9-8 in the 3rd! pic.twitter.com/5vo3re0n3a— MLB (@MLB) July 10, 2022

El prometedor lanzador mexicano Julio Urías, de 25 años, perdió la oportunidad de sumar su sexta victoria de forma consecutiva pero se salvó de la derrota gracias a la maquinaria ofensiva de unos Dodgers que se ven gigantes en la División Oeste de la Liga Nacional con 56 partidos ganados y tan solo 29 derrotas; firmes candidato a ir a la Serie Mundial.

En el duelo de pitcheo el que se llevó la victoria fue Phillip Bickford (1-1, 5.40 efec.), la derrota la cargó Mark Leiter Jr. (2-4 5.14 efec) y el juego salvado fue para el venezolano Brusdar Graterol (3) que estuvo presente en dos entradas en las que no concedió carreras ni hits además de ponchar a uno.

Hey LA, what do you say? The Dodgers are gonna sweep today. pic.twitter.com/rtANazwkhn— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 11, 2022

Los Dodgers descansarán el lunes para viajar a Missouri y estar listos para enfrentar el martes a San Luis Cardinals en el Busch Stadium.

