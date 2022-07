Jennifer Lopez muestra parte de su sostén mientras confiesa que sufrió un terrible ataque de pánico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque sabemos que La Diva del Bronx Jennifer Lopez es una super mujer, la verdad es que, al igual que todos, es humana. Justo cuando el mundo se deleitaba admirando su belleza a sus 52 años dando un “taco de ojo” a su busto dejando ver su sostén, también se hacía viral una fuerte confesión. JLO llegó a sufrir un ataque de pánico tan fuerte, que asegura que todo cuerpo su quedó paralizado y hasta perdió la visión.

La cantante y actriz Jennifer Lopez vivió su primer período de esplendor profesional a finales de los años 90. Una época en la que empezó a destacarse por su belleza, versatilidad interpretativa y también por los numerosos proyectos de toda índole en los que se embarcaba para consolidar su creciente posición en la industria de Hollywood. Eso le ocasionó un desgaste físico muy grande y terminó teniendo un fuerte ataque de pánico, que la paralizó. Activar subtítulos en español.

Su estrategia le funcionó a la perfección, como demuestra la dilatada e ilustre trayectoria que ha cultivado en las siguientes décadas y, por supuesto, la fortuna que no ha dejado de amasar desde entonces. Sin embargo, ahora Jennifer Lopez ha querido confesarse sobre la otra cara de la moneda: desvelando el impacto tan negativo que, para su bienestar físico y mental, supuso tener que trabajar tantas horas a costa de su sueño y de otras muchas necesidades vitales.

“Hubo un tiempo en mi vida en el que solía dormir entre tres y cinco horas cada noche. Me pasaba todo el día en el set de rodaje y en el estudio de grabación toda la noche. Y los fines de semana grababa videos o hacía entrevistas. Todo ese exceso de trabajo y ese estrés me acabaron golpeando, sin olvidar ese déficit de sueño, que no me permitía recuperarme física y mentalmente”, dijo Jennifer Lopez en “On The JLO”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

La ex de Marc Anthony y actual pareja de Ben Affleck ha reconocido que en esa época, cuando todavía no había llegado a la treintena, se consideraba “invencible” y pensaba que su energía y vitalidad nunca tendrían fin. Por desgracia, un día toda esa tensión y extenuación explotaron hasta dejar a Jennifer Lopez “físicamente paralizada” en medio de un rodaje, precisamente cuando disfrutaba de un breve momento de relax en su tráiler.

“Sentía que estaba físicamente paralizada, no me podía mover y tampoco veía con claridad. Empecé a sentir todos esos síntomas y me asusté mucho. Ese miedo me envolvía y luego me enteré de que se trataba de un clásico ataque de pánico motivado por el agotamiento. Pero en esos años no había escuchado siquiera ese término”, ha reconocido La Diva del Bronx, Jennifer Lopez.

