Marcelo Flores queda marginado de la pretemporada del Arsenal luego de no asistir al Premundial Juvenil con México

El Arsenal le atestó un duro golpe al joven futbolista mexicano Marcelo Flores, esto luego de hacer oficial que el futbolista no será convocado a la pretemporada con los “gunners”. Cabe destacar que fue por esta razón que el futbolista nacido en Canadá no se uniformó con México en el pasado Premundial sub 20 en donde el “Tri” quedó eliminado por Guatemala y sin opciones de clasificar al Mundial.

La selección mexicana sub 20 no contó con sus máximas figuras entre las que destacaba Flores. El hecho es que el Arsenal no le habría dado permiso al seleccionado mexicano de sumarse a la concentración tomando como referencia la gira de pretemporada del equipo por Estados Unidos, algo que finalmente no se concretó ya que el DT español Mikel Arteta no incluyó al joven entre los convocados.

El futuro de Marcelo Flores

Por ahora Marcelo Flores queda apartado de la pretemporada del Arsenal y excluido del primer equipo con el cual aún no ha debutado. Solo fue convocado en una ocasión en un juego contra el Crystal Palace pero sin embargo no vio acción. Con la sub 18 ha disputado un total de 26 partidos, anotando 10 goles y repartiendo un total de tres asistencias.

Sigue siendo paradójica la ausencia del futbolista debido a que los “gunners” le truncaron la posibilidad de representar a su selección en el Premundial que desató un desastre y una limpieza de cargos en las selecciones mexicanas. Queda saber si después de dicho incidente Marcelo Flores será tomado en cuenta para representar a México nuevamente.

Cabe destacar que otros canteranos como Reuell Walters y el portero Bernd Leno si fueron llamados por Mikel Arteta, aunque se dice que este último lo tiene todo listo para uniformarse con los colores del Fulham.

Gira del Arsenal en Estados Unidos

El Arsenal ha mostrado leves mejorías la temporada pasada en la que finalizó quinto tan solo a dos puntos de ingresar a puestos de Champions. En este sentido y con un equipo joven los “gunners” esperan seguir mejorando esta campaña y para ello han incorporado al brasileño Gabriel Jesús procedente del Manchester City.

El Arsenal posee una nómina joven por lo que se creía que Flores sería una buena apuesta. Los encuentros del Arsenal en Estados Unidos comenzarán el próximo 16 de julio ante el Everton en en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Posteriormente el 20 de julio se verán las caras contra el Orlando City SC en el Exploria Stadium de Orlando y cierran la gira el 23 de julio en este mismo estadio al enfrentarse al Chelsea de Thomas Tuchel.

