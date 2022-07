Dwayne Johnson y Kevin Hart se dan de bofetadas tras años cruzando insultos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los grandes reclamos de las películas que han rodado juntos los actores Dwayne Johnson y Kevin Hart -cinco, hasta ahora- son las giras promocionales que realizan después, en las que no paran de meterse el uno con el otro cada entrevista. No se trata de bromas inocentes o bienintencionadas, sino de pullas que atacan directamente a sus puntos más sencillos y que a menudo se centran en su aspecto físico.

En algunas ocasiones han ido tan lejos que parecía imposible que alguno de los dos no perdiera los nervios y reaccionara de forma violenta, y ahora ha terminado por llegar el día en que se han dado de bofetadas. Lo han hecho frente a las cámaras para recrear un challenge de TikTok en el que los usuarios de la plataforma se golpean en la cara con tortillas con la boca llena de agua.

La Roca es un oponente formidable, pero el humorista no se dejó amedrentar lo más mínimo porque lo que le pudiera faltar en fuerza física lo compensaba de sobra con años de resentimiento acumulado. Los turnos para abofetearse se los jugaron a piedra, papel o tijera, y Kevin ganó los dos primeros. “No se te ocurra usar la mano”, el advirtió el actor cuando le vio practicando muy emocionado cómo girar con todo el cuerpo para acompañar el movimiento de su brazo.

Al final Kevin no pudo aguantar la risa y perdió el juego porque escupió el agua. A cambio Dwayne pudo darle con la tortilla, pero solo le alcanzó de refilón porque su amigo dio un paso atrás. “Tú me has dado con todas tus ganas”, le reprochó el antiguo luchador. “Con la primera casi me revientas el tímpano. Me está sangrando”.

