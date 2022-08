Clarissa Molina responde a acusaciones de mala paga que le hiciera la directora de Miss República Dominicana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Clarissa Molina ha estado las últimas 48 horas en el ojo del huracán. La directora del Miss Repúblcia Dominicana, Magali Febles, la denunció públicamente por supuestamente deberle un dinero de una comisión, que acordaron cuando la reportera de El Gordo y La Flaca concursó para Nuestra Belleza Latina. Ahora es la propia estrella de Univision la que respondió a esas acusaciones a través de un comunicado en Facebook.

La compañera de Lili Estefan y Raúl de Molina dejó claro que es una persona que no le gusta la controversia y mucho menos en torno a Miss República Dominicana. “Por respeto a mi país, porque al final del día es Miss República Domicana, que a mí me importa muchsísimo… Y a la señora por haber creído alguna vez en mi potencial… En algún momento yo era una soñadora… respresentar a República Dominicana, literalmente era como la batería de todos los días… Gracias a Dios lo he logrado… Las últimas horas, desde anoche, me han estadollegando publicaciones… ahí sale la señora referiendose a mi persona de una forma bien negativa, super despectiva… Falsas calumnias. Definitivamente y según ella, todo se lo debo a ella de que yo pude ganar Nuestra Belleza Latina y lo que yo logrado…”, dijo Clarissa Molina sobre las declaraciones de Febles. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda)

“Primero yo fui a Nuestra Belleza Latina 2015, no a Miss República Dominacana. Luego del 2015 que no gano, me lanzo a hacer Mis Rrepública Domicana con el sueño de representar a mi país. De un sueño pasó a ser pesadilla. Ustedes no saben lo que yo vivía… La señora nunca cumplió lo que decía el contrato. Mi familia y yo nos pusimos de acuerdo para costear todo lo que podíamos… Yo tenía que hacer un buen papel en Miss Universo… Les dije: -Señores, aquí no hay dinero, aquí no hay ayuda, aquí no hay nada…”. Porque la forma que ella le gusta buscar dinero.. Yo no voy a poner mis valores y mis principios… Eso no fue lo que mi mamá me enseñó y mi papá tampoco… Soy fiel a quien yo soy“, excplica Clarissa Molina tratando de entrar en contexto de lo que pasaba para ese momento con Miss Republica Dominicana y su directora Magali Febles.

Estas impactantes declaraciones de Clarissa Molina, una de las presnetadoras estrella de Univision y de las más consentidas por el público hispano, señaló que por parte de Febles hubo incumplimiento de contrato. Al existir esto, queda cancelado totalmente el documento. Así se lo explicaron los asesores legales que buscaron junto a su familia en aquel momento.

A pesar de eso, la reportera de El Gordo y La Flaca dcecidó pedirle la autorización a la directora de Miss República Domicana para ir a partcipar en Nuestra Belleza Latina VIP de nuevo pero en el 2016 y por fortuna, le fue excelente. Asegura que ganó gracias a los miles y miles de votos de sus seguidores., a quienes además les pidió disculpas de antemano por Magali Febles haber desacreditado el fuerzo hicieron cuando votaron por ella.

Clarissa Molina dijo que teme por las futuras jóvenes que quieren entrar a Miss República Dominicana pues todas están expuestas a la violencia en este certamen. Además dio a concoer que abrirá una fundación: “Gracias a la violencia que tuve voy a crear mi fundación para ayudar con becas a niñas que quieran entrar al mundo del entretenimiento en diferentes formas… Ayudarle con su desarrollo y su crecimiento.. Cómo educarlas mejor… A las niñas de mi país y para mí es ahora mismo una de mis prioridades. Que vivan un proceso limpio y que no pasen lo que viví yo y lo que han vivido otras…“.

Le dedicó un sentido mensaje a sus fans diciendo que los respetaba y que les agredecía todo el tiempo que toman para apoyarla en cada uno de lo proyectos que emprende. Clarissa Molina dice que, además de la fundación, seguirá educandose en materia espiritual y avanzando prfesionalemente fuera de este tipo de polémicas.

Sigue leyendo:

En leggings deportivos Clarissa Molina muestra cómo se ejercita para la entrega de Premios Juventud

Clarissa Molina se muestra en bikini dentro de la piscina y presume su bronceado

Raúl de Molina se luce en traje de baño con sus compañeras de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan y Clarissa Molina

Lili Estefan enfiestada con Clarissa Molina y Julián Gil en la parranda de Navidad de El Gordo y La Flaca

Clarissa Molina luce como toda una reina en su regreso a ‘Nuestra Belleza Latina’