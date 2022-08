Clarissa Molina acusada de deber dinero a directora de Miss República Dominicana, Magali Febles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una de las dominicanas preferidas de la cadena Univision y ganadora de Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina, está siendo acusada de deberle dinero a Magali Febles, directora de Miss República Dominicana y quien asegura haberla ayudado cuando la reportera de El Gordo y La Flaca ganó dicho concurso.

A través de su cuenta de Instagram, la directora del Miss República Dominicana hizo fuertes declaraciones sobre Clarissa Molina. La misma asegura que, para el momento en que una de las figuras de El Gordo y La Flaca ganó Nuestra Belleza Latina, debía regresar a República Dominicana y coronar a la siguiente ganadora. Febles dice que le otorgó un permiso a la ex reina de belleza y que supuestamente ésta ha debido de pagarle una comisión del 30% que no le ha cancelado.

Además explica que invirtió mucho dinero en Clarissa Molina y que la misma no era la preferida para ganar Nuestra Belleza Latina. “Ya ustedes saben que si le dicen que tú te puedes ganar 200 mil dólares y a mí me va a tocar mi 30%, pues uno cede… Ponle que ella me diga: -Ay yo no te quiero pagar, vamos arreglar Magali, vamos a buscarle la vuelta-… Y ella me dice: -Mira Magali, ¿sabes lo que vamos hacer? Yo no te puedo dar el 30% pero mira, te voy a dar un 10%- Pues uno lo coge”, se le escucha decir a Magali Febles.

Hasta el momento del cierre de esta nota, Clarissa Molina no se habría pronunciado al respecto. Sin embargo, nosotros pudimos conseguir información de una entrevista que ofreció Magali Febles cuando Clarissa Molina se coronó como la ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2016. “Estamos muy alegres. Es un triunfo más para la República Dominicana. Clarissa es una chica espectacular, que siempre lo he dicho desde el día uno porque me permitió trabajar con ella..”, es parte del extracto de lo que dijo para su momento la directora de Miss República Dominicana. Si desean leer el artículo completo pueden hacer click aquí. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Clarissa Molina se ha logrado posicionar como una de las presentadoras latinas más importantes del entretenimiento hispano en los Estados Unidos. Además de ser una de las más carismáticas y querida por el público y los presentadores de El Gordo y La Flaca: Lili Estefan y Raúl de Molina. Este último ha hecho las veces de un mentor para la dominicana, a quien ella le tiene un respeto incalculable.

La ex reina de belleza y también modelo tiene más de un año comprometida con el empresario musical Vicente Saavedra. Mismo con el que está planeando su boda y con el que tiene una excelente relación, que incluye a las hijas del puertorriqueño que tuvo en relaciones anteriores. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

