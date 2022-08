“Es inaceptable”: Erik ten Hag y el duro mensaje a Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La polémica sigue con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, pues tras darse a conocer que el crack portugués decidió hasta bajarse su sueldo para llegar a un nuevo equipo, el mismo hizo un gesto en contra de su conjunto que no gustó para nada a la afición del mismo y tampoco a su entrenador.

Se trató de su salida del estadio Old Trafford antes del cierre del mismo, fue ante el Rayo Vallecano, en el que salió sustituido en el minuto 45′. Como resultado, el exjugador del Real Madrid, Juventus y otros equipos, se fue del mítico recinto deportivo, lo que generó muchos comentarios negativos en su contra.

Ahora, Erik ten Hag habló sobre este nuevo capitulo de la ‘novela Cristiano Ronaldo’, pues dejó claro que no es aceptable lo que hizo, y que no aprueba lo realizado por el portugués, dijo en una entrevista al medio holandés Viaplay Sport.

“Ciertamente no apruebo esto. Esto es inaceptable. Para todo el mundo. Somos un equipo y hay que quedarse hasta el final”. Erik ten Hag

Manchester United y Cristiano Ronaldo deberá continuar juntos en la Premier League

Aunque hay mucha polémica por su gesto, y hay una tensión muy clara en el equipo de Inglaterra, la Premier League no parará, es por esta razón que el conjunto de Manchester tendrá que disputar el primer juego de la competencia inglesa ante el Brighton, a las 09:00 AM ET.

Solo el tiempo nos dirá si ambos continuarán juntos en la competencia inglesa. Además, la pregunta más importantes es si Cristiano Ronaldo dirá presente en la segunda competencia UEFA más importante, la Europa League, algo a la que CR7 no está acostumbrado a acompañar en su larga y exitosa trayectoria en el viejo continente. Not long to go, Reds 🤞#MUFC || #MUNBHA— Manchester United (@ManUtd) August 3, 2022

