Un juez de Nueva York Juez niega protección a 80,000 jóvenes elegibles para DACA

Los demandantes que pidieron a un juez federal en Brooklyn, Nueva York, que obligue al gobierno federal a comenzar a procesar solicitudes antiguas para inmigrantes que solicitaron estatus bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA )y también que el gobierno comenzara a aceptar nuevas solicitudes, vieron su demanda colectiva rechazada el viernes.

El juez Nicholas Garaufis rechazó el pedido hecho en una demanda colectiva que representa a unos 80,000 solicitantes de DACA para que ordenara al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que reanude el procesamiento de las solicitudes iniciales pendientes de DACA.

El programa de la era de Obama que permite que algunas personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños vivan y trabajen aquí legalmente se suspendió durante la administración Trump.

Luego, la administración de Biden reabrió el proceso de aplicación a DACA para nuevos solicitantes, solo para ser cuestionado una vez más por un juez diferente en Texas que dictaminó que era ilegal.

El fallo del juez Garaufis de Nueva York se aplica a cerca de 80,000 dreamers que aplicaron cuando DACA se reanudó bajo el gobierno de Biden y quedaron en un limbo legal cuando un juez de Texas declaró que DACA era ilegal y lo suspendió.

“Le estamos diciendo a un juez que hay espacio entre estas dos órdenes, que el gobierno puede hacer más”, dijo en un comunicado Jessica Hanson, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Puede procesar solicitudes hasta el punto de otorgamiento porque esto puede ayudar en el futuro si DACA se reabre aunque sea por un breve tiempo”.

El Departamento de Justicia se encuentra en varios tribunales representando al gobierno en la aplicación de DACA, diciendo en la corte de Nueva York que el fallo de Texas le impide procesar las solicitudes, mientras que también comparece en una corte federal en Nueva Orleans donde lucha contra algunos estados liderados por republicanos que demandaron para terminar con el programa por completo.

“La decisión de la Administración Biden y el juez Garaufis de dejar a decenas de miles de jóvenes inmigrantes en riesgo de detención y deportación es incorrecta. Esta decisión sirve como prueba superadora de que las protecciones temporales no son suficientes. El Congreso debe aprobar protecciones permanentes para los jóvenes inmigrantes, nuestras familias y comunidades ahora”, dijo en un comunicado Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de Defensa Federal de United We Dream.

DACA se estableció por primera vez en junio de 2012 a través de una acción ejecutiva del gobierno de Barack Obama, no a través de una ley. Otorgó permisos de trabajo y protección contra la deportación a inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, pero la legalidad del programa siempre ha estado en duda, pero también está dentro del poder del Congreso aprobar una medida que lo legalice formalmente.

