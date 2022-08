Alfredo Adame estalla de nuevo contra sus hijos y reveló que no los quiere ver ni en su funeral

Alfredo Adame se ha convertido en una de las figuras más polémicas del espectáculo y por ello el conflicto lo persigue, en esta ocasión ha destacado en las últimas semanas por las diversas diferencias que ha tenido con actores y actrices, pero no solamente son sus colegas los que no se la llevan bien con el famoso, con sus hijos y familiares tampoco hay un acercamiento positivo.

El ex conductor de “Hoy” ya no desea una reconciliación con sus hijos y señaló que ya no los quiere ver ni en su funeral, cabe destacar que los jóvenes se alejaron de él para estar cerca de su madre Mary Paz Banquells.

“Yo no vuelvo a tocar el tema, el día que quieran arreglarse conmigo que vengan y me toquen a la puerta., no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada, pero el día que quieran que vengan y me toquen a la puerta y si se pasan 20 años y si no viene, el día que me muera no los voy a dejar entrar a mi funeral, ni a mi capilla ni a nada que se vayan a la chi…”, declaró con la sinceridad que se le caracteriza.

En entrevista para “Ventaneando”, Alfredo Adame fue cuestionado sobre la denuncia de Cynthia Klitbo a su expareja Juan Vidal por violencia psicológica, cabe destacar que la famosa es una de las “enemigas” del conductor.

“Si Juan Vidal la botó es por algo, los panchos que debió haberle armado porque él es un buen tipo. Si se va al infierno ni me viene ni me va”, dijo Alfredo y reiteró su desagrado para “Rey Grupero” quien es la actual pareja de Klitbo.

