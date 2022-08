‘Tano’ Ortiz calienta el clásico ante Pumas y les manda un duro mensaje tras ser goleados por el FC Barcelona

Luego de la derrota de Pumas ante el FC Barcelona, el conjunto universitario se medirá ante el América en lo que será una nueva edición del Clásico Capitalino, y el entrenador de los azulcrema, Fernando Ortiz, dejó claro que no le interesa en qué condición lleguen sus rivales y prefiere enfocarse en su equipo pero le mandó un recadito al cuadro dirigido por Andrés Lillini.

El estratega de las Águilas fue incisivo al decir que lo que haga Pumas es problema de Pumas y destacó que el América tuvo más viajes y en ningún momento pusieron eso como un pretexto.

SOBRE PUMAS SOBRE EL SIGUIENTE JUEGO



🗣️ Fernando Ortíz, DT Club América.#America #FernandoOrtiz pic.twitter.com/8vBfhcOqDg — TVC Deportes (@TVCDeportes) August 8, 2022

“Lo que haga Pumas es problema de Pumas. Nosotros tuvimos más viajes que ellos y jamás me quejé de eso. Estoy feliz de poder trabajar una semana normal, donde tengo que corregir, hay cosas que no me gustaron y hay que seguir mejorando. El sábado, cuando enfrentemos a Pumas, va a estar el mejor equipo que considere en la semana”, aseveró el ‘Tano’ Ortiz.

El estratega entiende la importancia del clásico y le ha transmitido eso a sus jugadores, para que entiendan la importancia del compromiso, y sobre todo, sabiendo las necesidades que tiene el América de escalar posiciones en la tabla, por lo que asumirán el partido con la máxima responsabilidad.

“Pumas es un rival clásico que tenemos que ir a la cancha de ellos y vamos a hacer el partido que creemos para ganar. Los chicos saben que es un clásico, lo vamos a tomar como un clásico”, explicó.

Finalmente Ortiz explicó que fue contundente con sus jugadores pese al buen resultado obtenido ante Juárez y aseguró que dejó claro lo que quiere de su equipo.

"En el vestuario les dejé claro que no es el equipo que quiero y si no buscábamos el partido en casa no íbamos a ganar": Fernando Ortiz



▶ @higypop https://t.co/bBPHJh4x5x pic.twitter.com/kFUYU9O1lO — La Afición (@laaficion) August 8, 2022

“Sacamos un resultado positivo y por momentos me gustó, por momentos no me gustó. En el vestuario les dejé claro que no es el equipo que quiero y si no buscábamos el partido en casa no íbamos a ganar. Abrimos el marcador que era lo más difícil y a la hora de que el rival pudiera imponer presión, terminamos con un resultado a favor”.

América se ubica en la décimo cuarta posición de la tabla con 7 unidades tras haber ganado 2, empatado uno y perder en tres ocasiones; por su parte, los Pumas se ubican en la décima posición con 8 puntos luego de haber ganado un solo compromiso y empatar cinco.

