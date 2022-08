Así es el hotel más costoso de Nueva York, donde la noche cuesta al menos $3,200 dólares

La nueva encarnación del Crown Building de 100 años de antigüedad en 57th y Fifht es la reciente apertura del hotel de lujo Aman en Nueva York, cuya llegada al mercado hotelero ha causado expectativa en los últimos años.

El hotel, inaugurado el pasado 2 de agosto, consta de 83 espacios repartidos entre suites y residencias. Cada habitación ofrece una chimenea, un atributo que destaca de entre varios hoteles.

Las 22 residencias privadas, que tienen entre uno y seis dormitorios, incluyen en algunos casos terrazas y piscinas privadas. Una de las residencias será un penthouse de cinco pisos. Además, el hotel ofrece tres restaurantes, un club de jazz, un club para miembros y un spa de 2,300 metros cuadrados.

Los estudios de 340 pies cuadrados se pueden reservar como una opción contigua para suites por $20,000 dólares por noche. Las suites premier, que constituyen la mayor parte del inventario y miden 815 pies cuadrados cuestan actualmente $4,200 dólares por noche y hasta $5,500 dólares por noche los fines de semana, aunque inicialmente el hotel dijo que oficialmente comenzaría la tarifa en $3,200 dólares.

La expectativa que este hotel ha causado es tanta que algunos clientes pagaron $10,000 dólares en tarifas de iniciación para convertirse en miembros fundadores del primer Aman Club en el mundo previo a la apertura. A partir de entonces el costo de inscripción se ha duplicado, sin contar $15,000 dólares para las cuotas anuales.

Aunque el hotel ya fue inaugurado, algunos medios reportan que algunas habitaciones aún se encuentran en construcción. Inicialmente se tenía previsto su apertura en 2020, pero debido a la pandemia por Covid-19 el proyecto se aplazó para el tercer trimestre de este año. View this post on Instagram A post shared by Aman (@aman)

El hotel se ubica en el icónico Crown Building en Manhattan, que antes fue la sede del Museo de Arte Moderno. El inmueble fue diseñado por el arquitecto Jean Michael Gathy de Denniston.

Al igual que éste, varios hoteles han tenido que afrontar medidas para hacer frente a la situación sanitaria mundial. Durante el momento más fuerte de la pandemia varios hoteles tuvieron que recortar personal.

