La Luna llena de Esturión afectará más a 4 signos zodiacales

Cada que ocurre una luna llena el universo nos regala la oportunidad de cerrar ciclos y liberar aquello que no deseamos más en nuestra vida. Esta noche y durante los próximos 3 días, sentiremos esa energía cuando se levante en el cielo nocturno la Luna llena de Esturión, y de acuerdo con predicciones astrológicas, sus efectos impactarán más en 4 signos del zodiaco.

Astrológicamente, las lunas llenas siempre se presentan en un signo opuesto al sol, por lo que es habitual que desencadenen tensión y confusión interna, por eso solemos expresar con más intensidad nuestras emociones durante estas lunaciones.

La de agosto de 2022 se alzará, en punto de las 9:35 p.m. ET, en el signo de Acuario, célebre por ser innovador, progresista y rebelde, motivo por el cual, esta luna llena nos animará a dar pasos firmes para ver materializado el cambio que deseamos, según explicó StyleCaster.com en un artículo.

El sol ahora está en Leo, el signo opuesto a Acuario, lo que significa que habrá tensión entre actuar con independencia o en equipo. Y es que el aguador es un signo que no quiere reconocimiento, mientras que el león es todo lo contrario. Esta tensión cósmica provocada por la Luna llena, afectará en mayor medida a los siguientes signos del zodiaco:

Puede que comience a replantarse sus objetivos profesionales y en el proceso se de cuenta que algo no cuadra. No será fácil recomponer el rumbo, sin embargo, tendrá que actuar para no continuar en la dirección equivocada. Ese es el tema de la Luna llena de Esturión; tiene el potencial para superar cualquier obstáculo, pero debe ser valiente para enfrentarlos.

Con el sol en este signo, tiene confianza en sí mismo. Sin embargo, la luna llena ocurre en Acuario, su polo opuesto, por lo que la energía lo empuja a mirar las relaciones. Esto significa que tendrá la necesidad de analizar cómo funcionan sus asociaciones. Aquellas que sean débiles, podrían romperse.

La luna llena de Esturión hará entender a Escorpio que no puede tener el control sobre todas las cosas, principalmente en su relación con los demás. Esta sensación podría hacerlo sentir atascado, sin embargo, posee el poder de construir un nuevo camino. Si ahora no está satisfecho con la forma de relacionarse con padres o familiares es el momento de actuar.

Naturalmente, al ocurrir en su signo Acuario sentirá más los efectos de la luna llena de agosto. Ahora más que nunca, podrá enfocarse en sí mismo y analizar hacia dónde está dirigiendo su camino. Esta lunación le mostrará cómo ha crecido y podría encontrarse con un momento importante de culminación o cierres.

