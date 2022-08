David Gilmour pretende desprenderse de la joya arquitectónica donde habita

A sus 76 años, David Jon Gilmour es reconocido como uno de los mejores músicos y compositores de la banda de rock progresivo Pink Floyd, pero desde hace algún tiempo decidió alejarse de la escena pública para refugiarse en una auténtica joya de la arquitectura ubicada en Hove, una pequeña ciudad costera en East Sussex, al Este de Lewes en el Reino Unido.

Aunque en su fortaleza se relaja con las melodías que emanan de su guitarra, las cuales también se ha dedicado a grabar en el estudio que montó en casa, al parecer ha decido cambiar de aires y por ello en algunas semanas pondrá a la venta su propiedad en 15 millones de libras.

La casa tiene casi 2 mil metros cuadrados, cuenta con amplias vistas al mar y además está equipada con un estudio de grabación de última generación. El inmueble también incluye una casa de huéspedes del siglo XIX.

Destaca que además de que todas las habitaciones de casa tienen piso de manera y un sistema de calefacción que la hacen confortable cuando desciende la temperatura entre otoño e invierno.

“El dormitorio principal, con vistas al mar en todas las direcciones, es un lugar precioso para ver el amanecer y la puesta de sol en el mar. Cuando te despiertas por la mañana, la vista es siempre una sorpresa, pues el mar y el cielo nunca son iguales. Por la noche, es embriagador ver desde la cama la luna reflejada en el agua”, señaló hace algún tiempo el propio Gilmour para describir el lugar donde habita.

Un sitio extremadamente seguro

Llama la atención que para acceder a algunas áreas de propiedad es necesario ingresar huellas dactilares biométricas a un sistema de seguridad instalado con el objetivo de evitar que algún extraño pueda introducirse en el lugar sin autorización.

Algo similar ocurre con el portón principal que les permite ingresar a los vehículos a la amplia zona de aparcamiento ubicada a un costado de la casa, pues un sistema de portero automático de última generación es el que acepta o restringe la entrada y salida de automóviles.

De ahí se desprende la idea de que el guitarrista es extremadamente cuidadoso de mantenerse a salvo en su mansión.

Para los amantes de la música, el hecho de que exista un estudio de grabación instalado en un salón de corte victoriano es un plus para tratar de adquirir la propiedad. View this post on Instagram A post shared by David Gilmour (@davidgilmour)

Te puede interesar:

Antigua mansión de Earvin “Magic” Johnson vuelve a ponerse a la venta

La lujosa mansión de Julio Iglesias en Marbella es digna de un rey

Yahir posee una casa con la vista más bella hacia el mar de San Carlos