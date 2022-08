Pollero abandona a dos hermanos mexicanos en el desierto de Arizona; la ‘migra’ los encuentra abrazados y sin vida

La familia Mendoza Rodríguez de Oaxaca, México, se vistió de luto tras la muerte de sus dos hijos Edgar, de 37 años, y Carlos Enrique, de 23, quienes fueron abandonados por el pollero que los llevaría “sanos y salvos” a Estados Unidos, en busca del sueño americano.



En entrevista con el diario mexicano Milenio, el padre de familia indicó que fue el pollero que se llevó a sus hijos quien le confirmó a través de una llamada que uno de sus hijos se deshidrató mientas caminaba por el desierto de Arizona y no pudo seguir.



“Me habló una semana después, el 2 de junio, diciendo que uno de mis hijos (Carlos Enrique) se había deshidratado y que no pudo seguir la caminata”, contó. “Que la ley de la vida así es en el desierto. Si te quedas, te quedas. Le pregunté por mi otro hijo y me contestó que tampoco siguió al grupo, que por la cuestión de que vio a su hermano que no pudo, prefirió quedarse”.



Dos meses después, Facundo Mendoza llamó al consulado de Yuma donde la autoridad municipal le dijo que llamara, pero no querían informarle sobre el fallecimiento de sus hijos.



Antes de darle la noticia, desde el consulado le preguntaron cuál era su estado de salud, a lo que el oaxaqueño pidió que le hablaran con la verdad y de manera inmediata porque llevaba más de dos meses buscando a sus hijos y no sabía nada de ellos.



Tras un silencio sepulcral, le confirmaron que había encontrado dos cuerpos abrazados en avanzado estado de descomposición en el desierto de Arizona y que gracias a las licencias de conducir pudieron conoce su identidad.



“El consulado me dijo que, como buena pareja de hermanos, los encontraron abrazados”, contó Mendoza.



En la misma entrevista, Mendoza indicó que el traficante de personas les cobró $1,600 dólares de anticipo como parte de las “mochadas” que se dan en el desierto.



“Nos dijo que era muy seguro y nos dijo que no pasaría nada como lo que estábamos viviendo hoy”, detalló Facundo Mendoza, padre de los dos inmigrantes oaxaqueños.



El padre de Edgar y Carlos Enrique ha pedido al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, que lo ayude a traer a sus hijos de regreso a Oaxaca para sepultarlos en el pueblo que los vio crecer y donde se desempeñaban como albañiles.



