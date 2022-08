El imponente castigo de Erik Ten Hag a Cristiano Ronaldo y al Manchester United luego de la desastrosa goleada 4-0

El Manchester United ha comenzado de la peor manera la temporada 2022-2023 de la Premier League luego de dos derrotas, solo un gol a favor, y la derrota 4-0 ante el Brentford en la última fecha.

La titularidad de Cristiano Ronaldo tampoco cambió nada. Dos cabezazos en el segundo tiempo. Poco más. Ni Bruno Fernandes ni Eriksen ni Rashford ni Jadon Sancho. Ni después Anthony Elanga, aunque ya salió cuando el partido estaba perdido, cuando la tormenta ya había arrasado en el primer tiempo al United.

Erik ten Hag cancelo el dia libre de los jugadores del Manchester United citándolos a todos en Carrington a que corrieran 13,8 Kms en su sesión de entrenamiento extra. Los jugadores del Brentford corrieron 13,8 Kms más que los del Manchester United en la derrota 4-0. pic.twitter.com/az0656sCkh — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 15, 2022

Erik Ten Hag, entrenador de los Red Devils, ha comenzado a tener mano dura con los jugadores y ya impuso su primer castigo tras la dura goleada que sufrieron el pasado sábado.

El técnico neerlandés eliminó el domingo como día libre para los jugadores y los envió a una fuerte sesión de entrenamiento. El entrenador los puso a correr 13,6 kilómetros como castigo por el mal partido, distancia que recorrió el Brentford durante el partido que fue ampliamente superior al conjunto de Manchester.

“Es difícil para mí, una sorpresa. El equipo tiene que asumir la responsabilidad y lo siento por la afición, los dejamos abajo. Les pedí que jugaran creyéndolo y asumieran la responsabilidad, eso es lo que no hicieron. Solo cuando nos mantengamos unidos lo superaremos. No me malinterpreten, el entrenador es la principal responsabilidad y yo asumo eso, pero tengo que darles fe y tienen que conseguirlo por sí mismos”, expresó Ten Hag tras el partido donde responsabilizó a sus jugadores y pidió disculpas a los aficionados.

Es un despropósito. Los rostros de impotencia, frustración o desesperación delatan una deriva desproporcionada a su plantilla, a fechas tan tempranas y a la expectación que debía despertar su nuevo ciclo. Y a la vista el próximo lunes ya asoma el Liverpool.

Erik ten Hag canceló hoy el día libre que tenía el plantel del Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y los reunió a todos en el centro deportivo. ¿El motivo? Que corran 13.8 kilometros, la diferencia de recorrido que le sacó el Brentford ayer.



Tremendo. 😳 pic.twitter.com/A5iDFMVZta — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 14, 2022

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los más señalados por su actitud e incluso marcharse del campo luego de la derrota sin despedirse de los aficionados, en un verano en el que se ha especulado múltiples rumores sobre su salida del club, aunque el Manchester United ha desmentido constantemente dicho traspaso hacia otro equipo.

