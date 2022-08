Juez federal restablece la prohibición del aborto después de 20 semanas en Carolina del Norte

Los abortos en Carolina del Norte ya no son legales después de las 20 semanas de embarazo, dictaminó un juez federal el miércoles, disminuyendo así las protecciones del derecho al aborto en uno de los pocos estados que quedan en el sur que las garantizaban, cuando Georgia, Tennessee y Alabama han prohibido efectivamente el procedimiento.

El juez de distrito William Osteen restableció una prohibición de ley no aplicada que data de 1973 que prohíbe el aborto después de las 20 semanas, con excepciones para emergencias médicas urgentes, después de que la decisión de junio de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade borró el fundamento legal de su propio fallo de 2019 que impuso la orden judicial que prohibía aplicar la ley estatal de 1973, según The Associated Press.

La decisión desafía las recomendaciones de todas las partes nombradas en el caso de 2019, incluidos médicos, fiscales de distrito y la oficina del fiscal general, quienes a principios de este mes presentaron informes solicitando que dejara en pie la orden judicial que prohibía la ley de 1973 en el estado.

Ni este tribunal, ni el público, ni los abogados, ni los proveedores tienen derecho a ignorar el estado de derecho según lo determinado por la Corte Suprema”. William Osteen

Antes del fallo de Osteen, los abortos eran legales en Carolina del Norte hasta la viabilidad fetal, que generalmente cae entre las semanas 24 y 28 de embarazo, o en ciertas emergencias médicas.

El gobernador Roy Cooper emitió la siguiente declaración sobre el restablecimiento de la prohibición del aborto después de 20 semanas en Carolina del Norte: “Aunque no estoy de acuerdo con esta decisión, la gran mayoría de los pacientes aún podrán acceder a la atención de la salud reproductiva en Carolina del Norte, y yo seguir comprometidos con su protección”.

Gov. Cooper comments on judge reinstating North Carolina's 20-week abortion ban: pic.twitter.com/M1AMEBACGm— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) August 17, 2022

