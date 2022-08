¡Lo noqueó en pleno festejo de gol! Un futbolista del Hellas Verona mandó al piso a su compañero en un momento de euforia

El partido entre el Hellas Verona y el Napoli, correspondiente a la fecha 1 de la Serie A, dejó un momento que quedará para el recuerdo, ya que, durante el festejo del segundo gol de los locales, el autor del tanto prácticamente noqueó a su compañero de forma accidental.

En el duelo que se celebró en el Estadio Marcantonio Bentegodi y que terminó 5-5 a favor del Napoli, con una gran actuación del Chucky Lozano, tuvo este momento insólito recién iniciando el segundo tiempo, ya que al minuto 48, Thomas Henry remató un balón con la cabeza y clavó el esférico en la red para poner el 2-2 momentáneo en el encuentro.

Tras la anotación, la euforia del autor fue tal que no se dio cuenta que uno de sus compañeros venía corriendo a sus espaldas para sumarse a la celebración, pero con tan mala suerte que justo en el momento en que lo iba a alcanzar, Henry saltó e hizo un movimiento con el codo que terminó en el rostro de Kevin Lasagna, quien por el impacto de inmediato se fue al césped.

How do you like your lasagna? Thomas Henry: pic.twitter.com/LDwuVuiRnX— JD Gross (@jd_gross817) August 17, 2022

¡Pero son compañeros, muchachos! Henry le convirtió un gol a Napoli y en el festejo le metió un codazo a Lasagna.pic.twitter.com/iM1mC3WT6X— VarskySports (@VarskySports) August 15, 2022

Cuando el equipo se dio cuenta de lo sucedido, de inmediato pidieron el ingreso de las asistencias. Después de unos instantes de dramatismo y de ver la angustia en el rostro de Henry, el delantero se reincorporó y afortunadamente no hubo nada que lamentar, ya que sólo fue el golpe y Lasagna continuó en el partido. Kevin Lasagna got knocked out by his teammate Thomas Henry while he was celebrating his goal #VeronaNapoli pic.twitter.com/qS6ZYznxBL— Football24/7 (@foet247europa) August 15, 2022

Finalmente, la euforia del gol se apagó rápidamente, ya que 7 minutos después inició la debacle del Hellas Verona, con el gol de Piotr Zielinski que los puso abajo en el marcador 2-3; posteriormente cayeron los de Lobotka y Politano que sellaron los cartones 2-5. Verona 1-0 Napoli.

Verona 1-1 Napoli.

Verona 1-2 Napoli.

Verona 2-2 Napoli.

Verona 2-3 Napoli.

Verona 2-4 Napoli.

Verona 2-5 Napoli.



Napoli open their 2022/2023 Serie A campaign winning a 7 goal thriller. 🔵 pic.twitter.com/34g6KYCDRW— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 15, 2022

También puede interesarte: