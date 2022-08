“Debería ser ejecutado”, candidato republicano se lanza contra Garland por registro a Mar-a-Lago de Trump

El candidato republicano al Congreso en el oeste de Nueva York, Carl Paladino, considera que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, “debería ser ejecutado” por haber autorizado un registro en la casa del exmandatario, Donald Trump.



Fue durante una entrevista con Breitbart News el pasado 13 de agosto que el empresario del área de Buffalo lanzó un duro comentario contra Garland, aunque más adelante aclaró que no estaba hablando en serio.



“Así que tenemos un par de personas no electas que están dirigiendo nuestro gobierno en una administración de gente como Garland, que no solo debería ser acusado, sino que probablemente debería ser ejecutado”, sentenció Carl Paladino. “El tipo está simplemente perdido. Es un alma perdida. Está tratando de obtener una imagen y su imagen, su metodología es simplemente terrible. Allanar la casa de un expresidente es solo de gente que se rasca la cabeza y dice ‘¿qué le pasa a este tipo?’”.



La declaración de Carl Paladino generó sorpresa en el presentador del programa quien retomó su declaración y preguntó si de verdad creía eso, a lo que el empresario dijo que solo estaba bromeando.



“Solo estoy bromeando. El hombre debe ser destituido de su cargo”, acotó. “Él muestra su incompetencia. Quiere mostrar su rostro frente a la gente y demostrar que tiene algo de valor, pero su elección de temas y elecciones de metodología es muy triste”, dojo Paladino.

Portavoz sale en defensa de Paladino

Pese a la aclaración de Carl Paladino, su declaración causó indignación, razón por la que su portavoz, Vish Burra, aclaró a The Buffalo News que el empresario no estaba pidiendo la muerte de Garland: “El comentario es claro, Carl no cree que Garland deba ser ejecutado y cuando escuchas la entrevista, cuando se le pregunta qué quiso decir, dijo que estaba bromeando”.



Esta no es la primera vez que Carl Paladino está metido en un escándalo por sus desafortunados comentarios, meses atrás se metió al ojo del huracán por sugerir que el tiroteo masivo racista en Buffalo formaba parte de una conspiración para quitarle las armas a la gente.



Tras dicho comentario le siguió el que Adolf Hitler era “el tipo de líder que necesitamos hoy”, por su capacidad de reunir multitudes.



También criticó a la ex primera dama, Michelle Obama, al decir que debería “volver a ser hombre” y ser enviada a vivir con un gorila en una cueva y le deseó la muerte a Barack Obama.

Te puede interesar:

– Bolton cree que Trump pidió la publicación de la declaración jurada no redactada a sabiendas de que no pasará

– Por qué está tardando tanto el FBI en revisar los documentos incautados en Mar-a-Lago de Trump

– Kinzinger critica a los pastores que provocan que los fieles equiparen a Trump con Jesucristo