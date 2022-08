Hirving Lozano y el interés palpable del Manchester United: “Chucky” sigue en el radar inglés 

En los últimos días se habló de la posible llegada de Hirving Lozano al Manchester United. Este traspaso sería parte de una transacción que llevaría a Cristiano Ronaldo al Napoli. A pesar de que los rumores van y vienen, la posibilidad de que “Chucky” llegue a los “Red Devils” suena cada vez con más fuerza.

🚨 Manchester United are interested in signing Hirving Lozano from Napoli. 🇲🇽



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/tsjUXEgjlZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 18, 2022

“Desequilibrio, temperamento y capacidad goleadora”, así describen al futbolista mexicano en el portal web Sky Sports. Estas cualidades necesitaría el Manchester United para enmendar el terrible comienzo del club en la Premier League: derrotas ante el Brighton y Brentford.

En este sentido, el conjunto inglés comenzaría a realizar sus fichajes de emergencia antes de que cierre el mercado. El “Chucky” sería uno de los elegidos para esta transacción junto con la presunta llegada de Casemiro, futbolista del Real Madrid. According to Gianluca Di Marzio of Sky Sports, Manchester United are targeting a move for “unbelievable” Napoli and Mexico international winger Hirving Lozano who is valued at £23.6 million. 🚨 #ManchesterUnited #manchesterunitednews pic.twitter.com/vS9x7d4GBV— All About Manchester United (@allaboutmannutd) August 19, 2022

Cristiano Ronaldo por Hirving Lozano

Al parecer este posible trueque se ha caído de la mesa de planes. Desde los medios ingleses ahora señalan que el Manchester United estaría dispuesto a colocar más de $40 millones de dólares por el futbolista del Napoli. Sin embargo, el conjunto italiano no estaría del todo interesado en venderlo. Bajo estas circunstancias, los “Red Devils” deberán preparar una gran oferta para convencer a los italianos. Pero no deben tardarse, en el radar también está el Everton, club que acaba de salir de Richarlison y confían en el mexicano para llevar su ofensiva. Man Utd 'interested in Hirving Lozano transfer' with Napoli star keen on movehttps://t.co/gXVREie8wp— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 19, 2022

