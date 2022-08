Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 26 de agosto de 2022

En su horóscopo de la semana, la célebre astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera del lunes 22 al viernes 26 de agosto de 2022 y cómo puede atraer la suerte.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que significa que debes de tener cuidado con los enemigos ocultos y de las personas que no te quieren ver feliz, así ve con cautela en semana y sobre todo protegerse y que la fe y esperanza sean los pilares en tu vida.

En sí esta semana vas a lograr los objetivos financieros que tanto deseas como la compra de un carro o el cambio de casa, pero también te dice esta carta que debes de tener más equilibro en tu vida sentimental dejar a un lado los celos y enojos sin razón, recuerda que tu signo es muy controlador y eso provoca que tengas muchas discusiones sin razón así que a estimular la paciencia.

Te recomienda que tengas un chequeo en cuestiones de salud que la carta del Diablo en el tarot es la que previene cualquier enfermedad. Recuerda que tu número cabalístico va a ser el 11 y 17 y tu color el blanco y tu mejor día el martes. También esta carta es muy compatible con los signos de Capricornio, Leo y Libra para hacer negocios nuevos y relaciones sentimentales.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que eso significa que tu fuerza espiritual va a estar muy elevada en estos días y podrás ya quitarte por fin todo lo negativo que venias teniendo en los últimos meses. También te advierte tener desconfianza con personas que te hablen de amor, así a tener cautela en estos.

En sí esta carta es una de las fuertes del tarot y al momento que se junta con tu signo te da la fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo que venías padeciendo. Te recomienda que estimules más tu habilidad y el ingenio para hacer nuevos negocios, que la carta de la Rueda de la Fortuna te va a dar en estos días todo lo que necesitas para tener éxito.

Terminas una relaciona amorosa y empieza otra, recuerda que entre uno y otro amor es mejor darse un espacio para ti y entender que necesita tu vida para ser feliz. Tu número cabalístico el 02 y 19 tu color el azul intenso, tu mejor día el lunes. Siempre vas a ser el primero en todo y tu meta en la vida es triunfar solo cuídate de los impulsos desmedidos de tu temperamento y trata de pensar antes de actuar.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de As de Oros, que tu número cabalístico es el 01 y 22 y tu color de la abundancia es el rojo intenso, tu mejor día el jueves. La carta del tarot As de Oros significa que debes de romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para ti. Esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano, que no tendrás limites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito.

También te indica carta As de Oros que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral. Van a ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo, recuerda que cada vez que te separas de tu pareja sentimental el amor los une más, así que no estés triste que ya pronto van estar juntos.

A los Géminis que están solteros les va a venir un amor del signo de Acuario o Libra que va a ser muy compatible contigo. En cuestiones de salud no dejes para otro lo más importante así programa tu cita con el médico y hazte un chequeo para que no tengas ninguno problema médico.

Cáncer

En la carta del tarot te salió El Mago, que esto significa que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Esta carta el Mago también te indica que debes seguir con tus estudios y tomar un diplomado, que eso te va ayudar mucho a crecer en lo profesional y más en lo laboral.

En cuestiones de tu familia recuerda que tú eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas, solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Para los Cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Piscis o Sagitario que va ser muy compatible contigo.

Ya no seas tan terco, si esa situación laboral no se da trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 05 y 23 tu color de la prosperidad el amarrillo y tu mejor día el miércoles.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y empezar ese proyecto que traes en planes, que el tarot te indica que estás atravesando por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral. Te llega un dinero extra por lotería con los números 06 y 29 y trata de jugarlo el día viernes que va a ser tu mejor día y tu color de la prosperidad es el verde.

Ya no seas tan ostentoso, trata de llevar tu vida de lo más sencillo que eso te va hacer grande como persona. Te busca un familiar para pedirte un favor, ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito, mandas arreglar tu coche y le toca el mantenimiento. Ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata de medir todas las situaciones que se presenten.

Esta carta del Mundo te indica que es el tiempo de decirle si a la abundancia y que no te sabotees tú mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va a estar asegurado en cuestión económica, solo trata de ser más administrado.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Fuerza, que te dice que junto a tu cumpleaños va a ser la combinación perfecta para estar fuerte y salir adelante de cualquier problema, que te llegan regalos que no esperabas, que te va a dar mucha alegría. En estos días tendrás a resolver cualquier asunto legal que tenías pendiente y un asunto familiar, recuerda que estas en tu mejor época y más porque entras en la era de signo de Virgo y eso más hace que tu energía positiva.

Te llega la invitación de salir de viaje con tus amigos, compras un celular más reciente, no dejes la escuela que eso te va a ayudar a estar mejor en el futuro recuerda que vale más el que sabe más.

Tus números de la suerte son 07 y 15, tu mejor día el lunes, tu color es el naranja. Esta carta del tarot te indica que alguien del signo de fuego te va a ayudar mucho en cuestión de trabajo o negocio propio, que no lo dudes y digas sí a la abundancia. También la carta de La Fuerza te recomienda que debes de dejar todas esas personas que solo buscaban un interés en tu vida y no eran personas sinceras.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta El Emperador, que esto significa que es tu tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacía daño como los vicios y el alcohol, recuerda que esta carta te indica que lo peor de ti ya quedó atrás y que es el momento de la transformación positiva, por eso también te recomienda que eleves más tu espíritu hacia lo divino para que tengas protección de tu ángel guardián.

Tendrás a pensar con quien te vas a quedar en la vida, sobre todo en cuestiones de esos dos amores que estás saliendo, recuerda que debes de quedarte con el que te hace sonreír que eso te va hacer feliz siempre.

Tus números de la suerte son 04 y 33, tu mejor día el martes, tu color de la abundancia es el negro y blanco. Son momentos de tomar decisiones y empezar un negocio propio que viene cambios fuertes en tu trabajo, por eso trata de tener dos ingresos económicos en tu vida. La carta del Emperador te dice que vas a traer toda la suerte en juegos de azar.

Escorpio

En horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, esta carta significa que debes de darle más prioridad a todo lo que tiene en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti, recuerda que el signo de Escorpio su elemento es agua y eso te hace ser demasiado vulnerable ante los que te rodean.

Esta carta del tarot, el As de Bastos, te indica que es el tiempo para hacer grandes logros en tu vida laboral, que todo lo que realices te va salir bien y que los malos momentos quedaron atrás, que debes de inyectarle más fuerza a todo lo que vayas a realizar, que los números mágico es el 09 y 21, que tu mejor día el viernes, tu color de prosperidad es el azul intenso, es decir, que el comienzo, es decir, es el tiempo de renacer en todo lo que quieras lograr en tu vida personal como una pareja estable y tener un patrimonio para tu futuro, que está el signo de Escorpio en una ciclo de vida, es decir, que son tiempos de madurar y ya ver más para ti y que van ser muy grandes líderes que no dejen inconcluso sus estudios universitarios, que recuerden que son tiempos de que él sabe más vale más.

Tu mejor compatibilidad en el amor son Piscis, Cáncer que estos van ser amores verdaderos en tu vida sentimental.

Sagitario

En la carta del tarot te salió La Templanza, esto significa que es el momento de seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo, que no tengas miedo que la mejor decisión la tomarás en estos días para crecer en lo económico, que la carta de la Templanza te indica la necesidad de libertad y estar constantemente en viajes, recuerda que esta carta del tarot junto con tu signo es la combinación perfecta para la aventura.

Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, que con la persona que estás en este momento es para formar una relación seria, y a los Sagitarios que están solteros, les va a venir un amor nuevo del signo de Aries o Leo, que va a ser muy compatible contigo.

Esta semana te dice que es el tiempo de alejarte de las personas negativas que solo buscan por interés, que aprendas a seleccionar bien tus amistades que te rodean, que tu mejor día es el martes que reinará la suerte en juegos de azar con los números 03 y 28 y trata de usar más el color amarrillo y blanco, que la victoria te va a acompañar en todo proceso legal gracias a esta carta, pero también te dice que son tiempos de ahorrar para tu futuro.

Capricornio

En la carta del tarot salió El Loco, que esta carta te dice que los milagros existen y que tú eres merecedor de ellos, que solo trata que tus pensamientos se alineen a lo positivo y los verás realizados. Esta carta del Loco significa que debes tomar tus problemas de vida con más seriedad y no dejar para después lo que puedes solucionar en su momento.

Esta carta significa también que un cambio en lo laboral vendrá a tu vida en estos días así que debes de aprovechar estar de lo mejor para recibirlo y ya no involucrarte con personas tan tóxicas que solo afectan tu buen carácter. Esa carta también te recomienda darte tiempo para ti y salir más de viaje que eso le ayuda mucho a tu signo a renovar energías. En tu casa tendrás situaciones de conflicto por cuestiones económicas, trata de no darle tanta importancia y avanzar.

Un amor se alejará de tu vida por un problema de traición, mandas arreglar tu carro para venderlo, cuidado con las traiciones de socios y amigos del trabajo, trata de no confiarle mucho tus ideas, tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 30 y tu mejor día el jueves, tu color de la abundancia el naranja y azul, trata de seguir con la dieta y el ejercicio que ya estás viendo de lo mejor, va a ser una etapa de reinventarse en todos los sentidos.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, esta carta te indica que debes de estar consciente de lo que deseas para tu futuro y llevarlo a cabo, que es importante tener esa fuerza y enfrentar el qué dirán y seguir con tu proyecto de vida. Esta carta te dice que la luz espiritual estará de tu lado en este tiempo, que todo lo que emprendas se te va a dar de la mejor manera solo trata de guardar tus éxitos y logros para que no tengas problemas de envidias.

Esta carta te indica que vendrá tu vida un amor del signo de Aries o Leo que será muy correspondido y duradero, solo trata de que tú mismo no sabotees la relación amorosa. En cuestiones de trabajo trata de discutir con tus superiores para después no tengas represalias. Arreglas papeles de cambio de papelería de tu visa o pasaporte, te llega un regalo que no esperabas, tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 27 y trata de usar mucho el color azul y naranja para que venga más la abundancia y tu mejor día el jueves.

Piscis

Horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que debes de visionar positivamente el resultado de un proyecto y no dejar que en ningún momento tus ideas se llenen de cambios repentinos, que esta carta del tarot te da la oportunidad de tener éxito asegurado. Esta carta significa que ya no le digas que no a la buena suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos que el tarot te indica que estos días van a ser de abundancia y sorpresas agradables.

Esta carta junto con tu signo te dice que debes enfrentar las situaciones amorosas y que no le tengas miedo al qué dirán, recuerda que tu signo es muy fuerte y es el tiempo de quedarte con esa persona que te hace feliz y formar un hogar, recuerda que tu signo más compatible es Sagitario, Cáncer y Escorpio.

También la carta del Juicio te indica que te vendrá un negocio nuevo que lo debes de aceptar para que tengas más ingresos y cualquier trámite legal que tengas pendiente saldrá a favor tuyo. En juegos de azar te dice que juegues el color blanco y verde y los números 18 y 40, tu mejor día el lunes, que vas a empezar una nueva etapa de tu vida en todos los sentidos, que es el momento ideal de cambiar tu coche por uno más reciente y darte golpes de abundancia. Sigue con los estudios que eso hará que estes mejor preparado para el futuro.

