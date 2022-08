Ex futbolista francés niega que Kylian Mbappé haya pedido la salida de Neymar del PSG

El ex futbolista francés Jérôme Rothen negó de manera rotunda que el astro Kylian Mbappé haya pedido la salida de Neymar del PSG. Por el contrario, el futbolista parisino quería un equipo competitivo en el que Neymar aportaría mucho de cara a la consecución de los objetivos del club.

“Mbappé no pidió la salida de Neymar. Conociendo un poco a Kylian, nunca lo hubiera permitido. Mbappé quería un proyecto deportivo diferente y por eso tardó mucho en extender su contrato”, afirmó Rothen en declaraciones ofrecidas a RMC Sports y difundidas por AS.

“Cuando le venden un proyecto deportivo, un nuevo proyecto y los qataríes llegan a él diciendo que ese proyecto se hará sin Neymar porque no querían quedarse con él por X razones. Después de quince días Neymar no tenía ofertas, porque nadie lo quería y aunque lo querían prestar, nadie lo quería. Neymar se puso en óptimas condiciones para estar físicamente de cara al Mundial y también para estar bien en la cancha”, prosiguió Rothem.

Cabe destacar que el DT del PSG destacó hace poco que los problemas entre Neymar y Mbappé no han existido, esto en alusión al incidente contra Montpellier.

Christophe Galtier pone calma y niega algún tipo de problemas entre Neymar y Kylian Mbappé en el PSG https://t.co/NU32lLVfBr— La Opinión (@LaOpinionLA) August 20, 2022

Actualidad de Neymar

“Ya era hora que su nivel estuviera al nivel de su pensamiento. Hubo un cambio de estrategia con Mbappe, más profesionalismo. Es un discurso más firme con los que suelen descontrolarse un poco. Por el momento, lo dice Christophe Galtier, Neymar está perfecto en los entrenamientos. No se ha perdido un partido y está muy bien”, continuó el ex jugador del Mónaco y ahora comentarista de la cadena SFR1 de Francia. PSG: Jérôme Rothen explique pourquoi Messi et Neymar ont retrouvé leur forme https://t.co/ELwoAYzwCV— Magzote (@magzote) August 23, 2022

Sobre la actualidad de Neymar aseguró: “El día que Neymar llegue patas arriba porque se acostó a las 5 de la mañana por un torneo de poker o un viaje y se va a perder un partido por tal o cual”, señaló. Considera que ya es hora de que Neymar rinda durante toda la temporada y que a la hora de grandes justas no vuelvan las lesiones que constantemente lo han aquejado.

También te puede interesar

. Se filtran tres exigencias que pidió Mbappé para su renovación con el PSG: Neymar negociable, salida de futbolistas argentinos y un entrenador francés

. Wayne Rooney apunta duro contra el ego de Mbappé: “Cuando Messi tenía 23 años ya había ganado cuatro balones de oro”

. El Real Madrid se frota las manos con tranquilidad al ver las malas actitudes de Kylian Mbappé